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iPad mini и iPad Air следующего поколения получат OLED-дисплеи и подорожают

Уже в октябре этого года Apple может выпустить обновлённую версию компактного планшета iPad mini с OLED-дисплеем и более высоким ценником, сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Это будет самое значительное обновление устройства с 2021 года, когда оно получило редизайн.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Слухи об iPad mini с OLED-дисплеем ходят уже несколько месяцев, и такое обновление явно повлечёт за собой повышение цены. В июне Apple объявила о подорожании почти всей своей линейки продуктов, включая актуальный iPad mini, и теперь стоит на $100 больше. Производитель пошёл на непопулярную меру из-за дефицита чипов оперативной памяти, который может продлиться ещё не один год, сообщил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), а значит, OLED-вариант iPad mini может оказаться ещё дороже, чем предшественник.

Помимо обновлённой версии компактного планшета, Apple планирует в начале следующего года обновить также базовый iPad и iPad Air. Базовый iPad образца 2027 года будет лишь незначительно отличаться от актуального — он получит улучшенный процессор, но существенных изменений во внешнем виде ожидать не стоит. Apple намеревается «в конечном счёте обновить до OLED-дисплея и iPad Air», уверяет Марк Гурман. Весной, по его словам, выйдут свежие iPad Pro и Apple Pencil.

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Теги: apple, ipad, oled
apple, ipad, oled
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