«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей и оптимизировал построение маршрутов для экономии топлива

«Яндекс» рассказал о крупном обновлении сервисов для автолюбителей: в приложениях «Карты» и «Навигатор» появилась информация об АЗС, где есть топливо и отсутствуют очереди, — можно сразу построить маршрут. Маршруты также стали экономичнее.

В приложениях «Карты» и «Навигатор» оптимизирован алгоритм построения маршрутов — теперь они могут быть длиннее, но за счёт плавного скоростного режима и сокращения числа светофоров они позволяют экономить топливо.

Для сбора данных «Яндекс» автоматически обрабатывает информацию о ситуациях на АЗС из нескольких источников, в том числе по сведениям о заказах топлива в «Заправках» и «Яндекс Go», в приложении для таксистов «Яндекс Про», а также по обстановке на дорогах около АЗС. Помощь принимается и от самих водителей: когда они заправляются или проезжают мимо АЗС, система предлагает им короткие опросы — ответы способствуют формированию актуальной картины для остальных.

Информация о наличии топлива и об очередях на АЗС выводится в приложениях «Карты», «Навигатор», «Яндекс Go» и «Заправки». Данные доступны по Москве, Санкт-Петербургу, Волгограду, Воронежу, Екатеринбургу, Казани, Краснодару, Красноярску, Нижнему Новгороду, Новосибирску, Омску, Перми, Ростову-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинску. Функция может расшириться и на другие города, добавили в «Яндексе».