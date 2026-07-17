Открытые китайские ИИ-модели сократили отставание от передовых американских всего до четырёх месяцев

Западные фондовые рынки начали остро реагировать на прогресс китайских разработчиков ИИ-моделей. Например, выход модели Moonshot Kimi K3 с открытыми весами к концу недели обвалил котировки американских компаний технологического сектора. Более того, британские эксперты заявили, что китайские ИИ-модели уже сократили отставание от передовых западных до четырёх месяцев.

В прошлом году, как отмечает Financial Times со ссылкой на отчёт Института безопасности искусственного интеллекта Великобритании (AISI), отставание китайских моделей оценивалось в шесть или десять месяцев. По сути, разрыв сокращается быстрее, чем ожидалось. Специалисты AISI выражают опасение, что открытость китайских ИИ-моделей, которые по сути своей общедоступны для применения, создаёт новую угрозу для безопасности мировой информационной инфраструктуры. Если китайские модели по своим возможностям в сфере кибербезопасности догонят западные, то у специалистов по защите будет всё меньше времени на устранение уязвимостей и угроз. Уже сейчас передовые ИИ-модели данной специализации превосходят по своим возможностям даже самых опытных хакеров, как утверждают эксперты.

Клиенты по всему миру всё чаще обращаются к более доступным китайским ИИ-моделям, пытаясь оптимизировать свои расходы на внедрение ИИ. Подобная тенденция, по мнению представителей AISI, представляет угрозу для бизнеса, поскольку возможностей гарантировать безопасность внедряемых систем становится всё сложнее. История с ограничением доступа к ИИ-моделям Mythos 5 и Fable 5 американской компании Anthropic является примером того, как разработчики пытаются ограничить распространение мощных инструментов для проведения кибератак. За распространением открытых ИИ-моделей такого контроля нет.

По данным тестов AISI, которые выражались как набором отдельных заданий в области кибербезопасности, так и выполнением автономной миссии по проведению полноценной кибератаки силами ИИ-модели, выпущенная пекинской Z.ai модель GLM-5.2 по своим возможностям уже сопоставима с американскими, которые были выпущены за четыре месяца до её дебюта — например, теми же Opus 4.6 и GPT-5.2 Codex. Китайские модели с открытыми весами дешевле в эксплуатации, поскольку используют меньшее количество токенов в своей работе. Их стремительный прогресс ставит перед сферой кибербезопасности новые вызовы, на которые будет не так просто ответить.