Caviar представила футбольный вариант грядущего Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra за 799 000 рублей

На следующей неделе состоится презентация Samsung Galaxy Unpacked, на которой ожидается официальный анонс складных смартфонов Galaxy Z нового поколения. Но это не помешало российской мастерской Caviar уже сейчас представить серию смартфонов «Легенды», в том числе спецверсию неанонсированного ещё Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra с портретом Лионеля Месси (Lionel Messi).

Смартфон может похвастаться покрытием из 24-каратного золота и эмалевым портретом легендарного футболиста — изображение создано вручную. Портрет выполнен в цветах сборной Аргентины, присутствует эмблема FIFA и даже логотип Adidas. Устройство поставляется в дорогой упаковке синего света, также с отделкой из 24-каратного золота; в комплекте идёт фирменный ключ Caviar Key.

Устройство оценено в 799 000 руб. за базовый вариант с 256 Гбайт встроенной памяти, есть также версии с накопителем на 512 Гбайт и 1 Тбайт — пожалуй, это единственное, что удалось узнать о характеристиках устройства, которое корейский технологический гигант представит лишь на будущей неделе. Примечательно, что смартфон традиционного формата «книжки» носит название Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Это значит, что новый, более широкий вариант получит наименование Galaxy Z Fold8. Но это не точно.

В дополнение к этому Caviar представила второй смартфон серии «Легенды». Он посвящён ещё одному легендарному футболисту — Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo). Устройство выполняется на базе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max и имеет ценник от 679 000 руб. Каждая модель будет выпущена всего в 19 экземплярах.