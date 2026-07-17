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Американца арестовали по подозрению в краже криптовалюты через запрятанный в игры Steam вирус

ФБР арестовало во Флориде 21-летнего Зайра Донтевиуса Замариона Уилкинса (Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins) — ему предъявлено обвинение в сговоре с целью получения информации с помощью компьютера для личной финансовой выгоды. Молодому человеку грозят до десяти лет тюрьмы.

Источник изображения: Jen Titus / unsplash.com

Источник изображения: Jen Titus / unsplash.com

Уилкинс, по версии следствия, помогал руководить операцией, в ходе которой в восемь компьютерных игр было внедрено вредоносное ПО, заразившее 8000 компьютеров, в результате чего из 80 криптовалютных кошельков в период с мая 2024 по февраль 2026 года похищены средства на сумму не менее $220 000. Личность подозреваемого установили, отследив украденные биткоины до более чем 150 подарочных карт, значительная часть которых ушла на расходы в сервисе Uber Eats.

В документах игровой дистрибьютор значится как «популярная компания — распространитель ПО», но перечисленные игры, в том числе BlockBlasters, Dashverse, Lunara и PirateFi совпадают с наименованиями, по которым ФБР в марте разыскивало жертв заражённых игр в Steam. Уилкинс, считают в ведомстве, финансировал и продавал вредоносное ПО, но не разрабатывал его. В результате обыска были изъяты переписки обвиняемого с подельником через мессенджер Signal: обсуждались покупка трояна за $10 000 и схемы того, как обманом заставить жертв одобрять транзакции, которые опустошили бы их кошельки.

Участники преступной группы рекламировали игры в Discord, Telegram, X и LinkedIn, а также использовали ботов для поиска крупных держателей криптовалютных активов и отправки им сообщений. Вредоносное ПО в играх заразило 8000 машин, и примерно 80 криптовалютных кошельков удалось опустошить — «конверсия» составила 1 %. Только через игру BlockBlasters у 261–478 жертв были похищены $150 000, в том числе $32 000, предназначавшиеся на лечение онкологии. Платежи с биткоин-кошельков поступали в сервис подарочных карт Bitrefill, которых было приобретено более 150 штук. Запрос в Uber позволил сопоставить эти карты с адресом дома семьи Уилкинса и его адресом, связанным с Университетом Западной Флориды.

За неделю до ареста агенты ФБР изъяли в доме молодого человека несколько устройств и три сид-фразы криптовалютных кошельков, одна из которых относилась к кошельку Monero. История транзакций показала, что Уилкинс отправил или получил криптовалюту на сумму $382 тыс. В случае признания обвиняемого виновным ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.

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Теги: игра, вирусы, криптовалюта
игра, вирусы, криптовалюта
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