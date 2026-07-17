Бывший ракетный инженер создал крошечный дрон-охотник на комаров

Бывший инженер европейского разработчика и производителя ракетных систем MBDA Алекс Туссен (Alex Toussaint) разработал автономный дрон массой 40 г, который обнаруживает и уничтожает комаров, ориентируясь в пространстве при помощи ультразвукового сонара AMD.

Сигнал от фазированных микрофонов обрабатывается локальным алгоритмом искусственного интеллекта — машина обнаруживает насекомых в полёте, а затем перехватывает их, прежде чем они войдут в заданную зону. Текущий прототип, который изготовил запущенный инженером стартап Tornyol, оценивается в $1100. В ходе первых испытаний машина обнаружила пластиковый шарик размером 2 мм с расстояния 30 см, используя лишь 1/1300 штатной мощности передачи. Результат испытаний подтвердил допустимое соотношение сигнала к шуму и приблизил проект к заявленной цели отслеживания комаров на расстоянии 3 м. Из насекомых первой на открытом воздухе была перехвачена летящая бабочка.

При настройке дрона пользователь определяет зону защиты на карте базовой станции — никаких дальнейших действий по установке или проводке не требуется. Один блок Tornyol предназначен для защиты открытых или закрытых пространств площадью до 20 тыс. м2. Заряда аккумулятора на текущем прототипе хватает на три минуты полёта — когда батарея садится, дрон автоматически возвращается на зарядную станцию. Подзарядка занимает около 30 минут, после чего дрон автоматически возобновляет патрулирование.

Машина укомплектована микрофонами TDK InvenSense T3902 и потребляет менее 5 Вт энергии. При запуске в серийное производство аналог прототипа будет стоить несколько сотен долларов, а уменьшенная версия — дешевле. Для оформления предзаказа придётся перечислить предоплату в размере $100, но эта сумма возвращаемая. Дрон может продаваться по единовременному платежу, либо предлагаться по подписке. При покупке предоставляется гарантия сроком на один год, дроны по подписке заменяются в случае поломки.