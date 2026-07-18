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Kioxia присудили выплатить спутниковому оператору Viasat $229 млн за нарушение патента

Японский производитель микросхем памяти Kioxia должен выплатить оператору спутниковой связи Viasat $229 млн за нарушение патента на технологию, связанную с компьютерной памятью. Такой вердикт вынесло жюри присяжных в техасском Уэйко.

Источник изображения: kioxia.com

Источник изображения: kioxia.com

Присяжные установили, что устройства с флеш-памятью Kioxia нарушают патентные права Viasat на технологию, которая позволяет этим устройствам потреблять меньше энергии и повышает срок их службы.

Базирующаяся в калифорнийском Карлсбаде Viasat заявила, что разработала механизмы усовершенствования технологии флеш-памяти, предполагающей хранение данных на транзисторах с использованием электрических зарядов, при проектировании систем коррекции ошибок для спутников.

Устройства с флеш-памятью Kioxia, утверждает Viasat, включают технологию коррекции ошибок, которая работает так же, как запатентованная спутниковым оператором. Kioxia отвергла эти утверждения и заявила, что патент недействителен.

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Теги: viasat, kioxia, судебное разбирательство
viasat, kioxia, судебное разбирательство
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