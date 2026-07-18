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Саудовская Аравия получит одобрение ЕС на покупку Electronic Arts

Группа инвесторов, в том числе Суверенный фонд Саудовской Аравии, ожидают получить одобрение Евросоюза на поглощение разработчика игр Electronic Arts за $55 млрд в соответствии с нормами ЕС по контролю за иностранными субсидиями, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: ea.com

Источник изображения: ea.com

Суверенный фонд Саудовской Аравии с активами на $1 трлн, Affinity Partners Джареда Кушнера (Jared Kushner) и частная инвестиционная компания Silver Lake в сентябре минувшего года объявили о крупнейшей в истории сделке по поглощению с использованием заёмных средств. Сделка станет для госфонда серьёзным шагом в стремлении страны стать глобальным центром компьютерных игр — ставка делается на непреходящую ценность популярных игровых франшиз по мере восстановления отрасли после затяжного спада. Королевство стремится диверсифицировать активы от нефтяной отрасли к инфраструктуре, туризму, спорту, играм и другим отраслям.

Выступающая антимонопольным регулятором Еврокомиссия, как ожидается, 30 июля одобрит сделку в соответствии с Регламентом об иностранных субсидиях. Документ призван не допускать, чтобы компании вне ЕС при покупке конкурентов на европейском рынке пользовались несправедливо выделенными государственными субсидиями. Предварительное рассмотрение сделки завершится 22 июля, и она, как ожидается, получит безусловное одобрение. Две предыдущие сделки с участием ближневосточных игроков — поглощение государственной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC немецкой химической компании Covestro и покупка телекоммуникационной группой e& из ОАЭ доли в чешской телекоммуникационной компании PPF — получили одобрение только после длительных расследований и устранения нарушений.

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Теги: electronic arts, ес, поглощение
electronic arts, ес, поглощение
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