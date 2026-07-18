Куртка главы Nvidia ушла на аукционе Sotheby's почти за $1 млн

На прошедшем в минувшую пятницу аукционе Sotheby's была выставлена на продажу одна из курток главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). В ходе торгов участниками было объявлено 65 ставок с повышением предлагаемой цены, и в результате эта куртка с подписью Хуанга была продана за $960 тыс., значительно превысив предварительную оценку в $40–60 тыс.

«Отклик на эти торги превзошел даже наши самые смелые ожидания», — сообщили в Sotheby's. По данным устроителей аукциона, на куртку претендовали 45 разных коллекционеров.

Кожаная куртка уже давно является непременным атрибутом одеяния Дженсена Хуанга. Он редко появляется без неё на публике. Это его фирменный стиль, которого он придерживается уже почти 20 лет.

На презентациях продуктов, корпоративных мероприятиях и выставках Хуанг почти всегда одет в свою фирменную чёрную кожаную куртку Tom Ford, розничная стоимость которой чуть меньше $10 тыс. В куртке, которая была продана на аукционе почти на $1 млн, он выступил на мероприятии компании Foxconn в Тайбэе (Тайвань) в 2023 году.

Сам Хуанг всегда подшучивает над своим фирменным стилем. В обсуждении на форуме Reddit в 2016 году назвал себя «парнем в кожаной куртке». В 2023 году он сказал в подкасте, что его одевают жена и дочь.

В 2024 году, будучи на сцене конференции по компьютерной графике с гендиректором Meta✴ Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), Хуан подарил ему одну из своих курток, которую Марк после носил в тот день. «Эта куртка стоит дороже, потому что она бывшая в употреблении», — шутливо заметил тогда Цукерберг.

В заявлении Sotheby’s сообщается, что вырученные от этого аукциона средства пойдут на благотворительную инициативу в поддержку Edge Institute, некоммерческой организации, занимающейся инновациями. Доходы от продажи будут направлены на стипендии и гранты.