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Графический ИИ-редактор Google Pics начнёт работу 18 августа

Приложение Google Pics для создания и редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта выйдет в широкий доступ для пользователей корпоративных учётных записей и аккаунтов образовательных организаций 18 августа. Поначалу он будет работать как экспериментальный продукт в рамках программы Gemini Alpha.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

В основу приложения легла ИИ-модель Google Nano Banana. Google Pics будет работать и как отдельное веб-приложение, и как компонент, интегрированный в офисные «Google Документы», «Таблицы» и «Презентации». Редактор позволяет создавать изображения на основе текстовых запросов, управлять отдельными элементами на картинках, редактировать или переводить текст, заменять элементы и делать многое другое. Это поможет устранять распространённые недостатки созданных ИИ изображений: несоответствие масштаба объектов, ошибки или полную бессмыслицу в тексте либо конфликт элементов с фоном.

Google Pics выступит в качестве конкурирующего решения для онлайн-редактора Adobe Express, сервиса Canva, а также фотобанков Shutterstock и iStock. У редактора Google есть аналог функции Magic Grab в Canva, позволяющей менять положение и размер объектов на картинках; а также своя версия функции удаления фона у Adobe. Работая прямо в офисных приложениях, редактор не будет требовать экспортировать картинки.

По мере внедрения Google Pics появится у всех пользователей указанных аккаунтов Workspace, но при желании доступ можно будет ограничить. По мере расширения аудитории у пользователей редактора появится лимит на работу с его функциями, но можно рассчитывать на приоритетный доступ до 28 февраля 2027 года. Сроки выхода Google Pics для частных лиц не уточняются.

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Теги: google, графический редактор, ии
google, графический редактор, ии
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