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Утечка: Intel выпустит настольные Core Ultra 400S в несколько этапов на протяжении 2027 года

Настольные процессоры Intel поколения Nova Lake-S выйдут не одновременно, а несколькими волнами на протяжении почти всего 2027 года. Такой график следует из утечки внутреннего роадмапа компании, опубликованной сайтом VideoCardz.

Источник: Videocardz

Источник: Videocardz

Как следует из опубликованных данных, первыми Intel выпустит модели с расширенным кешем bLLC, затем последуют процессоры серии K и другие массовые версии, а дебют 52-ядерного флагмана ожидается лишь во второй половине года. Одновременно утечка впервые раскрыла и коммерческое название нового семейства — Core Ultra 400S: вместе с роадмапом в Сеть попал логотип серии.

Согласно опубликованному роадмапу, в первом квартале 2027 года Intel планирует выпустить только процессоры с дополнительным кристаллом кеша bLLC (Big Last Level Cache). Предполагается, что они будут ориентированы прежде всего на игровые системы и станут ответом Intel на процессоры AMD Ryzen X3D. Первой моделью должен стать 28-ядерный процессор с конфигурацией из восьми производительных, 16 эффективных и четырёх малых энергоэффективных ядер.

Во втором квартале компания начнёт выпуск остальных представителей семейства Core Ultra 400S. Сначала ожидается появление моделей серии K с разблокированным множителем, после чего Intel постепенно выведет на рынок 16- и 8-ядерные процессоры, а также версии с заблокированным множителем. Таким образом, основная часть линейки должна появиться в течение второго квартала, однако не одновременно, а несколькими последовательными волнами.

Выпуск старшего 52-ядерного процессора с двумя вычислительными кристаллами, который считается флагманом поколения Nova Lake, согласно роадмапу, запланирован на период с мая по сентябрь 2027 года. Иными словами, наиболее производительное настольное решение нового поколения, ориентированное на сегмент HEDT, может появиться почти на полгода позже первых представителей семейства.

Если утечка подтвердится, Intel впервые за долгое время существенно изменит привычную стратегию вывода настольных процессоров на рынок. Вместо единовременного запуска всей линейки компания будет выпускать новые модели постепенно, распределив их дебют практически на весь 2027 год.

По имеющимся данным, процессоры Nova Lake-S получат новую платформу LGA1954, производительные ядра Coyote Cove и эффективные Arctic Wolf, поддержку памяти DDR5-8000, до 24 линий PCI Express 5.0, встроенную графику архитектуры Xe3 Celestial и нейропроцессор нового поколения.

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Теги: процессоры, intel, nova lake
процессоры, intel, nova lake
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