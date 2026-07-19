Сегодня 19 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Видеокарты GeForce RTX 50 вновь научилис...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видеокарты GeForce RTX 50 вновь научились показывать температуру Hotspot, хотя Nvidia скрывала этот датчик

Утилита HWMonitor версии 1.65 вернула владельцам видеокарт GeForce RTX 50 возможность отслеживать температуру Hotspot — самой горячей точки графического процессора. Примечательно, что Nvidia никогда не убирала соответствующий датчик из GPU Blackwell: как выяснилось недавно, компания лишь заблокировала доступ к его показаниям для сторонних приложений.

Источник изображения: pcgamer.com

Источник изображения: pcgamer.com

О том, что видеокарты GeForce RTX 50 лишились показателя Hotspot, стало известно сразу после их выхода. Если у моделей прошлых поколений эту температуру могли отображать GPU-Z, HWInfo, MSI Afterburner и другие программы мониторинга, то у Blackwell пользователям были доступны лишь средняя температура графического процессора и температура памяти. Многие тогда предположили, что Nvidia отказалась от отдельного датчика Hotspot.

На прошлой неделе выяснилось, что это не так. Бразильский специалист по ремонту видеокарт Паулу Гомес (Paulo Gomes) получил доступ к внутреннему диагностическому пакету Nvidia MODS (Modular Diagnostic Software), который используется компанией при тестировании и обслуживании видеокарт. С его помощью удалось считать скрытые показания датчика Hotspot и подтвердить, что он продолжает работать, а доступ к нему ограничен лишь на уровне драйвера.

Источник изображения: Videocardz.com

Источник изображения: Videocardz.com

Поводом для расследования стала видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti, которая демонстрировала необычное поведение. В Windows температура GPU не превышала 68 °C, однако вентиляторы работали на высоких оборотах, а производительность периодически снижалась. Диагностика через MODS показала, что температура Hotspot достигает 107 °C — именно при таком значении графический процессор начинает снижать частоты для защиты от перегрева. После снятия системы охлаждения выяснилось, что проблема была вызвана плохим контактом радиатора с кристаллом и неравномерным распределением термопасты. Замена термоинтерфейса снизила температуру Hotspot примерно до 100 °C и устранила троттлинг.

Именно для выявления подобных неисправностей показатель Hotspot считается одним из важнейших параметров при диагностике видеокарт. Средняя температура GPU может оставаться вполне нормальной, тогда как локальный перегрев отдельных участков кристалла способен вызывать снижение производительности, повышенный шум системы охлаждения и ускоренное старение термоинтерфейса.

После публикации этих данных разработчики популярных программ мониторинга быстро нашли способ вновь получать скрытые показания датчика. Первой такой утилитой стала CPUID HWMonitor 1.65, которая теперь отображает температуру Hotspot у видеокарт GeForce RTX 50 наряду с обычной температурой GPU и памяти. О скором появлении аналогичной поддержки также сообщили разработчики CapFrameX, а бета-версии HWInfo уже умеют работать с новым способом считывания телеметрии.

Источник изображения: pcgamer.com

Источник изображения: pcgamer.com

Пока нет свидетельств того, что проблема с перегревом Hotspot носит массовый характер. Напротив, первые проверки исправных видеокарт показывают вполне ожидаемые результаты. Например, у одной из протестированных GeForce RTX 5070 Ti при температуре GPU около 62–63 °C температура Hotspot находилась в диапазоне 75–85 °C, что считается нормальной разницей для современных графических процессоров.

Почему Nvidia решила скрыть этот показатель в поколении Blackwell, компания не объясняет. Однако теперь владельцы видеокарт GeForce RTX 50 вновь получили инструмент, позволяющий своевременно выявлять проблемы с системой охлаждения, которые невозможно обнаружить по одной лишь средней температуре графического процессора.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видеокарты GeForce RTX 50 Super готовы к выпуску, но всё упёрлось в память
MSI представила четвёрку GeForce RTX 5060 на графических процессорах от RTX 5070
Palit представила видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC на пятилетнем GPU
Китайская Lisuan Technology выпустила более доступную версию своей игровой видеокарты LX 7G100
Nvidia лишь недавно отгрузила в Китай небольшое количество ускорителей H200
AMD представила спецверсии Ryzen 7 9800X3D и Radeon RX 9070 XT по мотивам Valorant — купить их не получится
Теги: nvidia, видеокарты, geforce, hotspot
nvidia, видеокарты, geforce, hotspot
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Honor открыла предзаказы на Robot Phone — смартфон с роботизированной 200-Мп камерой на подвесе
Инсайдер раскрыл особенности смарт-часов Samsung Galaxy Watch 9 в преддверии презентации
Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA
Акции SpaceX обновили минимум — рынок не оценил срыв испытательного полёта Starship
Видеокарты GeForce RTX 50 Super готовы к выпуску, но всё упёрлось в память
Американским чиновникам вновь разрешили устанавливать TikTok на служебных устройствах 11 ч.
Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от авторов культовой Disco Elysium провалилась, в студии пройдут сокращения 17 ч.
Новая статья: Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это давно должно было случиться. Рецензия 18 ч.
По итогам раунда финансирования M рыночная стоимость Databricks вырастет до $188 млрд 19 ч.
Китай отверг обвинения в незаконной дистилляции американских ИИ-моделей 23 ч.
Графический ИИ-редактор Google Pics начнёт работу 18 августа 18-07 16:02
В Roblox появился встроенный вайбкодинг — пользователи смогут создавать игры с помощью ИИ 18-07 15:50
«Вот так и проигрывается гонка ИИ», — советник Белого дома раскритиковал регулирование отрасли 18-07 15:44
Apple Music повысила цены из-за «роста лицензионных расходов» 18-07 14:55
Китайская модель Kimi K3 поставила под вопрос лидерство США в области ИИ 18-07 14:53
Китайская Shanghai Xingshu Tiansuan запустила первые спутники для вычислений в космосе раньше Илона Маска 21 мин.
Видеокарты GeForce RTX 50 вновь научились показывать температуру Hotspot, хотя Nvidia скрывала этот датчик 32 мин.
Продажи Steam Machine оказались лучше ожиданий — до 15 тыс. штук в неделю 49 мин.
Белый дом имеет больше власти над распространением передовых ИИ-моделей, чем их разработчики 11 ч.
Индия запустила в космос первую частную ракету 19 ч.
Китайская Lisuan Technology выпустила более доступную версию своей игровой видеокарты LX 7G100 23 ч.
Утечка: Intel выпустит настольные Core Ultra 400S в несколько этапов на протяжении 2027 года 23 ч.
Valve не ожидает смягчения кризиса на рынке памяти в ближайшее время — «будет только хуже» 24 ч.
Куртка главы Nvidia ушла на аукционе Sotheby's почти за $1 млн 18-07 15:46
Инвесторы засомневались в ИИ-буме — акции производителей чипов пошли вниз 18-07 13:52