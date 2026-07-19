Видеокарты GeForce RTX 50 вновь научились показывать температуру Hotspot, хотя Nvidia скрывала этот датчик

Утилита HWMonitor версии 1.65 вернула владельцам видеокарт GeForce RTX 50 возможность отслеживать температуру Hotspot — самой горячей точки графического процессора. Примечательно, что Nvidia никогда не убирала соответствующий датчик из GPU Blackwell: как выяснилось недавно, компания лишь заблокировала доступ к его показаниям для сторонних приложений.

О том, что видеокарты GeForce RTX 50 лишились показателя Hotspot, стало известно сразу после их выхода. Если у моделей прошлых поколений эту температуру могли отображать GPU-Z, HWInfo, MSI Afterburner и другие программы мониторинга, то у Blackwell пользователям были доступны лишь средняя температура графического процессора и температура памяти. Многие тогда предположили, что Nvidia отказалась от отдельного датчика Hotspot.

На прошлой неделе выяснилось, что это не так. Бразильский специалист по ремонту видеокарт Паулу Гомес (Paulo Gomes) получил доступ к внутреннему диагностическому пакету Nvidia MODS (Modular Diagnostic Software), который используется компанией при тестировании и обслуживании видеокарт. С его помощью удалось считать скрытые показания датчика Hotspot и подтвердить, что он продолжает работать, а доступ к нему ограничен лишь на уровне драйвера.

Поводом для расследования стала видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti, которая демонстрировала необычное поведение. В Windows температура GPU не превышала 68 °C, однако вентиляторы работали на высоких оборотах, а производительность периодически снижалась. Диагностика через MODS показала, что температура Hotspot достигает 107 °C — именно при таком значении графический процессор начинает снижать частоты для защиты от перегрева. После снятия системы охлаждения выяснилось, что проблема была вызвана плохим контактом радиатора с кристаллом и неравномерным распределением термопасты. Замена термоинтерфейса снизила температуру Hotspot примерно до 100 °C и устранила троттлинг.

Именно для выявления подобных неисправностей показатель Hotspot считается одним из важнейших параметров при диагностике видеокарт. Средняя температура GPU может оставаться вполне нормальной, тогда как локальный перегрев отдельных участков кристалла способен вызывать снижение производительности, повышенный шум системы охлаждения и ускоренное старение термоинтерфейса.

После публикации этих данных разработчики популярных программ мониторинга быстро нашли способ вновь получать скрытые показания датчика. Первой такой утилитой стала CPUID HWMonitor 1.65, которая теперь отображает температуру Hotspot у видеокарт GeForce RTX 50 наряду с обычной температурой GPU и памяти. О скором появлении аналогичной поддержки также сообщили разработчики CapFrameX, а бета-версии HWInfo уже умеют работать с новым способом считывания телеметрии.

Пока нет свидетельств того, что проблема с перегревом Hotspot носит массовый характер. Напротив, первые проверки исправных видеокарт показывают вполне ожидаемые результаты. Например, у одной из протестированных GeForce RTX 5070 Ti при температуре GPU около 62–63 °C температура Hotspot находилась в диапазоне 75–85 °C, что считается нормальной разницей для современных графических процессоров.

Почему Nvidia решила скрыть этот показатель в поколении Blackwell, компания не объясняет. Однако теперь владельцы видеокарт GeForce RTX 50 вновь получили инструмент, позволяющий своевременно выявлять проблемы с системой охлаждения, которые невозможно обнаружить по одной лишь средней температуре графического процессора.