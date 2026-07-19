Alibaba анонсировала 2,4-триллионную ИИ-модель Qwen3.8 и пообещала открыть её веса

Компания Alibaba анонсировала новое поколение своей флагманской языковой модели — Qwen3.8. По словам разработчиков, модель насчитывает 2,4 трлн параметров, поддерживает мультимодальную обработку данных и по общей производительности уступает лишь Claude Fable 5 от Anthropic. Пока, впрочем, речь идёт исключительно о собственных оценках Alibaba: результаты независимых тестов ещё не опубликованы.

Предварительная версия модели Qwen3.8-Max-Preview уже стала доступна подписчикам сервиса Alibaba Token Plan, а также на платформах Qoder и QoderWork. Анонс состоялся во время проходящей в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC).

Qwen3.8 стала крупнейшей моделью в истории семейства Qwen. Для сравнения, выпущенная в сентябре прошлого года Qwen3-Max содержала около 1 трлн параметров, а представленная в феврале этого года открытая модель Qwen3.5 — 397 млрд параметров. Таким образом, новая модель более чем вдвое превосходит предыдущий флагман Alibaba по числу параметров и знаменует переход компании в эпоху мультитриллионных моделей.

Не менее примечательно и другое обстоятельство. Команда Qwen сообщила в социальной сети X, что веса Qwen3.8 будут опубликованы «в ближайшее время». Если обещание будет выполнено, это станет заметным изменением стратегии Alibaba. В последние месяцы компания оставляла свои наиболее мощные модели серии Max закрытыми, предоставляя доступ к ним только через облачный API. В частности, выпущенная в мае модель Qwen3.7-Max так и не получила открытых весов.

Впрочем, к заявлениям Alibaba о производительности новой модели пока стоит относиться с осторожностью. Компания утверждает, что Qwen3.8 относится к числу самых мощных ИИ-моделей в мире и уступает лишь Claude Fable 5, однако не привела результатов независимого тестирования, подтверждающих это. Пока оценить возможности новинки можно лишь по внутренним бенчмаркам разработчиков.

Анонс Qwen3.8 состоялся всего через несколько дней после выхода модели Kimi K3 компании Moonshot AI, содержащей 2,8 трлн параметров. Конкуренция между китайскими разработчиками стремительно смещается в сторону мультитриллионных моделей, которые всё активнее соперничают с флагманскими разработками OpenAI, Anthropic и Google.