Electronic Arts пятый раз подряд угадала победителя Чемпионата мира по футболу

Исход прошедшего в ночь на 20 июля финала Чемпионата мира по футболу 2026 года стал сюрпризом для многих болельщиков, однако американский издатель и разработчик Electronic Arts знал результат ещё до старта турнира.

Напомним, в первой половине июня Electronic Arts провела симуляцию в EA Sports FC 26 и пришла к выводу, что победителем Чемпионата мира по футболу второй раз в своей истории станет сборная Испании.

Как стало известно, предсказание EA оказалось верным: в противостоянии со сборной Аргентины (действующий чемпион) победу праздновала именно «Фурия Роха» — по итогам дополнительного времени счёт составил 1:0 в пользу Испании.

Знаменательный успех сборной Испании отпраздновали и в Electronic Arts. Официальный микроблог EA Sports FC напомнил об июньском предсказании: «Мы предсказали. Вы сыграли. Испания воплотила это в жизнь».

По данным Electronic Arts, в своих играх пользователи EA Sports FC 26 и EA Sports FC Mobile привели сборную Испании к победе на Чемпионате мира по футболу более 11 миллионов раз.

Таким образом, Electronic Arts предсказала победителя последних пяти Чемпионатов мира по футболу: Испания в 2010 году, Германия в 2014-м, Франция в 2018-м, Аргентина в 2022-м и Испания в 2026-м.

Единственным несбывшимся прогнозом Electronic Arts стала победа сборной Чехии на Чемпионате мира по футболу 2006 года. Она тогда выбыла из турнира ещё на групповом этапе, а кубок достался Италии.