Спустя 10 месяцев радиомолчания Valve заверила фанатов Team Fortress 2, что всё ещё работает над крупным обновлением для «Манн против машин»

Спустя почти 19 лет после релиза крупные обновления условно-бесплатного командного шутера Team Fortress 2 — на вес золота. Valve больше года назад анонсировала планы на новый патч для игры, однако не спешит исполнять обещание.

Напомним, в прошлом июне Valve объявила о работе над улучшением кооперативного режима Mann vs. Machine («Манн против машин») и приёме пользовательских карт/миссий до «фиктивного дедлайна» 27 августа.

К середине сентября команда Team Fortress 2 отчиталась о получении огромного количества материалов от фанатов (которые нужно оценить и протестировать), но следующие 10 месяцев провела в режиме радиомолчания.

Как подметил портал PC Gamer, на прошлой неделе создатели Team Fortress 2 вновь вышли на связь, чтобы «дать обновление по уже данному обновлению насчёт обновления, над которым мы работаем».

«Мы всё ещё работаем над обновлением MvM. Обработка нового контента и внесение изменений занимают больше времени, чем мы ожидали, но уверяем: прогресс есть. Спасибо за ваше терпение!» — поблагодарила фанатов Valve.

Хотя крупные обновления для Team Fortress 2 выходят редко (последнее датируется июлем 2023 года), патчи поменьше игра получает регулярно — новейшее увидело свет всего две недели назад.

Team Fortress 2 вышла в октябре 2007-го, а в июне 2011-го стала условно-бесплатной. Благодаря последнему крупному обновлению игра установила новый рекорд пикового онлайна в Steam — почти 254 тыс. человек.