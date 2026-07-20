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NASA показало завораживающий таймлапс Марса, снятый зондом «Психея»

Космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США «Психея» (Psyche) благополучно движется к своей цели в поясе астероидов вблизи Юпитера. В мае зонд облетел Марс по орбите планеты для получения гравитационного ускорения. Теперь же аэрокосмическое агентство опубликовало таймлапс-видео, которое было создано из снимков, сделанных во время сближения с Красной планетой.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/ASU

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech/ASU

За время полёта вблизи Марса зонд сделал тысячи снимков поверхности планеты, которые и стали основой для опубликованного видео. Специалисты NASA объединили эти снимки, тем самым создав захватывающее видео встречи зонда с Красной планеты, начиная от сближения и заканчивая ледяным южным полюсом, который удалось запечатлеть при отлёте.

«Камера сработала блестяще и позволила получить снимки Красной планеты, которые удаётся увидеть крайне редко», — заявил Джим Белл (Jim Bell), руководитель команды по работе с камерой аппарата «Психея» в Университете штата Аризона. Аппарат начал сближение с Марсом 2 мая, а максимально приблизился к планете 15 мая.

Облёт Марса по орбите планеты дал зонду прирост скорости и скорректировал его траекторию, позволив направиться к цели сэкономив топливо, которое пригодится в длительном путешествии. Ожидается, что «Психея» достигнет одноимённого астероида в 2029 году. «Помимо очевидной красоты фотографий, мы также смогли проверить калибровку камеры и чувствительность к рассеянному свету», — добавил Белл.

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Теги: психея, nasa, марс
психея, nasa, марс
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