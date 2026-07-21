Activision подтвердила, когда пройдёт открытая «бета» Call of Duty: Modern Warfare 4 — подробности тестирования

Горячо ожидаемый военный шутер Call of Duty: Modern Warfare 4 запланирован на осень, но попробовать его можно будет уже летом. Издатель Activision и разработчики из Infinity Ward раскрыли сроки проведения бета-тестирования игры.

Как стало известно, ранний доступ к бета-тестированию Call of Duty: Modern Warfare 4 пройдёт с 21 по 25 августа на PC, PS5, Xbox Series X и S для оформивших предзаказ (открыты на всех платформах, кроме Switch 2).

Непосредственно открытая «бета» Call of Duty: Modern Warfare 4 начнётся 28 августа и завершится 1 сентября. Доступ получат все игроки на PC, PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

Бета-версия Call of Duty: Modern Warfare 4 предложит подборку мультиплеерных карт и режимов (Search & Destroy, Kill Block, Training Mobility Course), «широкий выбор» новых операторов и возможность разблокировать до 19 разных видов оружия.

Обещают разнообразие игрового опыта (от сражений «3 на 3» до полномасштабных тактических битв с участием танков), лучшую в своём классе баллистику и плавное передвижение. Новый геймплейный трейлер прилагается.

Помимо раннего доступа к «бете», 21 августа игроков также ждёт презентация Call of Duty: Next с обзором контента в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 4, откровениями разработчиков и новыми анонсами.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают мрачную кампанию, приземлённый мультиплеер, эвакуационный режим DMZ и перевод на русский.