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Samsung тоже захотела делать роботов — новое подразделение возглавил выходец из Hyundai

Samsung Electronics объявила о создании подразделения робототехники с прямым подчинением генеральному директору. Инициатива призвана ускорить разработку и коммерциализацию в этой области, а также превратить робототехнику в фактор роста компании.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Новое подразделение Samsung RX (Robotics eXperience) будет определять среднесрочную и долгосрочную стратегию в области робототехники, разработку основополагающих технологий и реализацию бизнес-планов, а также расширит исследовательские возможности компании как в Южной Корее, так и за её пределами. Стратегический отдел в области робототехники возглавит исполнительный вице-президент Ли Дон Кун (Lee Dongkun) — ранее он руководил стратегией в области робототехники в Hyundai Motor, в том числе направлением развития Boston Dynamics.

Samsung планирует создать исследовательские центры в области робототехники в США, Китае и Японии, где данное направление развивается быстро — доступ к местным экосистемам и опыту специалистов поможет компании повысить конкурентоспособность. В ходе телефонной конференции в рамках январского ответа под итогам финансового года Samsung заявила о намерении добиться «ощутимых» результатов в своём бизнесе по производству человекоподобных роботов.

В апреле корейский электронный гигант сообщил о готовности рассматривать инвестиции и поглощения, где это необходимо, чтобы ускорить разработку и вывод робототехники на рынок; а также о намерении установить партнёрские отношения с местными компаниями для разработки технологий. Достижения в области физического искусственного интеллекта делают связанный с робототехникой бизнес более жизнеспособным, считают в Samsung. Сначала они будут развёртываться на производственных площадках, а затем появятся в бытовой и розничной сферах.

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Теги: samsung, робототехника, подразделение
samsung, робототехника, подразделение
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