TSMC поднимет цены на выпуск чипов — на 5–10 % подорожают и передовые, и зрелые техпроцессы

Отчитавшаяся недавно о результатах второго квартала компания TSMC подняла прогноз не только по величине прироста годовой выручки, но и по размеру своих капитальных затрат за период. Даже с учётом роста выручки, этот контрактный производитель чипов вынужден индексировать цены на свои услуги. По данным Nikkei Asian Review, в следующем году они вырастут на величину до 10 %.

Рост расходов на оборудование, материалы и необходимость активнее строить предприятия за пределами Тайваня вынуждают компанию пойти на подобные непопулярные меры. Напомним, недавно руководство TSMC заявило, что увеличит капитальные расходы на строительство предприятий в США с $165 до $265 млрд. По словам первоисточника, повышения цен коснутся и передовых техпроцессов (от 7 нм и тоньше), которые в прошлом квартале в совокупности обеспечили 77 % всей выручки компании. Подорожают и более зрелые техпроцессы, повышение цен должно уложиться в диапазон от 5 до 10 %.

Предусмотрены и более высокие наценки за выполнение срочных заказов, если клиент TSMC вдруг решит, что ему потребуется больше чипов, чем он рассчитывал изначально. В этом случае цены могут вырасти на 10 или 15 % относительно базового повышения. Так или иначе, часть заказов будет обходиться клиентам TSMC более чем на 10 % дороже. Зрелые техпроцессы в исполнении этой компании подорожают в пределах 10 %, но в основном прирост не достигнет данной величины. На зрелые техпроцессы (грубее 7 нм) в прошлом квартале пришлось 23 % всей выручки TSMC. По данным источников, переговоры с клиентами о предстоящем повышении цен TSMC уже провела в прошлом месяце, а в силу новые условия вступят со следующего года. Подобная отсрочка изменений призвана дать клиентам больше времени на адаптацию к новым ценам. Конкуренты и клиенты TSMC в этом году уже повышали свои цены, поэтому компания не является в этом смысле первопроходцем сезона.

Помимо дефицита микросхем памяти, росту цен на электронные компоненты способствует и геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, которая мешает производителям чипов получать необходимые для работы технические газы в нужном количестве и по приемлемым ценам. Руководство TSMC недавно признало, что не может столь же часто и так сильно задирать цены, как производители памяти, поскольку это поставило бы многих клиентов на грань выживания. Представители компании отказались комментировать информацию о своей ценовой политике по запросу Nikkei.