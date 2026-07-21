Объёмы производства памяти CXMT выросли почти в 20 раз и приблизились к показателям Micron

Три крупнейших производителя чипов оперативной памяти были вынуждены перенаправить почти все свои производственные мощности на поддержку масштабных проектов в области центров обработки данных для систем искусственного интеллекта. Потребительский сегмент отошёл на второй план, и китайские производители всё чаще воспринимаются как альтернатива.

Показатели китайского производителя чипов оперативной памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) растут быстрее, чем ожидалось: предполагается, что к концу 2026 году компания будет выпускать от 350 тыс. до 375 тыс. пластин DRAM в месяц. В 2020 году CXMT выпускала 40 тыс. пластин DDR4 в месяц; к концу 2025 года она вышла на 720 тыс. пластин за квартал. И если к концу текущего года она действительно выйдет на 375 тыс. пластин в месяц, то её мощности станут сопоставимы с показателями Micron.

CXMT может наращивать производственные мощности быстрее, чем производители памяти в других частях мира, указывают аналитики Citrini. Финансовая сторона вопроса больше не является препятствием, потому что бум ИИ спровоцировал резкий рост цен на память, а значит, и прибыль производителей. Продукция компании всё активнее используется в потребительской продукции — Corsair, в частности, устанавливает их на свои модули памяти, и эта практика может избежать беспрецедентных цен на современные продукты с DDR5. К 2030 году CXMT может выйти на 950 тыс. пластин в месяц, стать крупнейшим производителем в Китае и выступать наравне с крупнейшими компаниями мира.

Пока она не может выпускать ни высококлассные чипы DDR5, ни HBM. Но даже если DRAM от CXMT не будет самой быстрой из доступных, она всё равно может существенно изменить мировой рынок памяти, где сложилась непростая обстановка. Потребители всё чаще обращаются к китайской продукции как к возможной альтернативе, потому что из-за спроса на чипы памяти со стороны отрасли ИИ потребительская электроника резко подорожала.