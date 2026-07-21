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Nvidia научилась определять видеофейки

Присутствие созданных искусственным интеллектом материалов неуклонно растёт, и людям всё труднее отличать реальный контент от созданных ИИ подделок. Появляются средства, помогающие выявлять такие материалы — одно из них получило название Nvidia Synthetic Video Detector (SVD).

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

SVD относится к классу служб Nvidia Inference Microservice (NIM), и она недоступна для потребителей. Её задача относительно проста: определить, является ли видео реальным, или оно было сгенерировано ИИ. Служба анализирует видео в больших масштабах, покадрово разбивая видеоряд для выявления аномалий. Система исследует видеофайл не целиком, а разбивает кадры на фрагменты размером 504 × 504 пикселей. Эти фрагменты изучаются двумя моделями: Meta DINOv2 и DINOv3. Их задача — формирование паттернов без подсказок со стороны человека. Обычно эти модели используются для классификации изображений, их поиска, обнаружения объектов и оценки глубины.

Модели изучают пространственные характеристики фрагментов кадров и присваивают им оценки: «0» — изображение полностью реально, или «1» — это точно подделка. По итогам комплексного анализа оценки суммируются, и формируется среднее значение, которое показывает пользователю процентную оценку, является ли предложенное видео подделкой или нет. На практике лучшие результаты система показывает при изучении несжатого видео — 92 %. При сжатии на 15 % этот показатель падает до 87 %, а при сжатии на 50 % — до 82 %. Задержка невелика: обработка видео с разрешением 1080p занимает на графических процессорах Nvidia RTX 22 мс, на рабочих станциях Nvidia — 30 мс.

Для работы SVD требуется кодировщик NVENC, поэтому ускорители для центров обработки данных, в том числе Nvidia B100, не могут запускать службу нативно. Совместно с Wowza компания Nvidia сейчас разрабатывает систему обнаружения поддельного видео в реальном времени, которую можно будет встраивать в рабочие процессы потоковой передачи.

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Теги: nvidia, ии, фейк
nvidia, ии, фейк
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