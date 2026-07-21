Сегодня 21 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google упростит доступ к Gemini и Ask Ma...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google упростит доступ к Gemini и Ask Maps в своём картографическом сервисе

Компания Google продолжает продвигать возможности навигации посредством использования ИИ-функций, таких как Personal Intelligence и Ask Maps. Параллельно с этим идёт проработка обновлённого интерфейса «Google Карт», который сделает ИИ-функции более доступными во время поездок и путешествий.

Источник изображений: androidauthority.com

Источник изображений: androidauthority.com

В приложении «Google Карты» 26.30.00 обнаружились упоминания нескольких будущих визуальных изменений, которые сделают более удобным процесс взаимодействия с ИИ-функциями с помощью одной руки. Некоторые из этих изменений энтузиасты смогли активировать до их официального запуска.

Когда активирована функция навигатора, значок Gemini в «Google Картах» обычно отображается в вытянутом горизонтально окне, которое используется для указания направления движения и располагается в верхней части экрана. В нижней части экрана выводится значок альтернативных маршрутов, детали маршрута и значок, позволяющий закрыть окно.

В скором времени расположение некоторых из этих элементов интерфейса изменится. Наиболее заметным нововведением станет перемещение ярлыка Gemini в левую часть нижней панели, где, по всей видимости, его будет проще нажимать, когда пользователь держит смартфон одной рукой. При этом значок альтернативных маршрутов исчезнет из этого меню и будет перенесён в правую часть интерфейса, где уже присутствуют ярлыки для поиска, управления звуком и др. Функциональность всех ярлыков остаётся прежней. По всей видимости, разработчики планируют лишь изменить их расположение.

В рабочем окружении Ask Maps также могут произойти некоторые изменения. В настоящее время в интерфейсе Ask Maps отображаются предложения для запроса в виде нескольких горизонтально прокручиваемых карточек, из которых одновременно на экране видно 2-3 элемента. В будущем Google может изменить это, в результате чего предложения будут выводиться в виде вертикального списка без карточек. За счёт этого пользователь сможет сразу видеть все пять предлагаемых сервисом запросов.

В дополнение к этому энтузиастам удалось активировать ярлык «+» в поле ввода запроса. Нажатие на этот элемент ведёт к выбору одного из двух вариантов: «Оставить совет или фото» и «Обновить информацию о месте». Оба варианта перенаправляют на взаимодействие с будущей функцией Tell Maps на базе ИИ, которая была впервые обнаружена ранее в этом году.

Все упомянутые изменения на данном этапе не развёртываются для широкого круга пользователей. Когда это может произойти, пока неизвестно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google создаёт ИИ-ускоритель Frozen v2, оптимизированный специально для Gemini
Графический ИИ-редактор Google Pics начнёт работу 18 августа
Google запретит Gemini обращаться к приложениям без разблокировки экрана на Android
Nvidia научилась определять видеофейки
За консультантами в магазинах Apple проследит ИИ
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля
Теги: google карты, google, искусственный интеллект
google карты, google, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России создали электронно-лучевой литограф для печати чипов эпохи Pentium 4
Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей
Китайцы в сто раз ускорили производство фотонных чипов методом ионно-лучевой литографии
Эпидемия отмены запусков перекинулась на ракеты Falcon 9 — SpaceX о причинах молчит
Евросоюз оштрафовал Alibaba на рекордные €550 млн за торговлю запрещёнкой и контрафактом
Соцсеть X радикально обновила Android-приложение — его переписали с нуля 30 мин.
Nvidia научилась определять видеофейки 2 ч.
Warner Bros. Games вместо Injustice 3 анонсировала условно-бесплатный мобильный файтинг DCKO, и фанаты не рады 3 ч.
За консультантами в магазинах Apple проследит ИИ 3 ч.
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля 3 ч.
Учёные нашли способ обрушить ИИ ЦОД и энергосеть через обычные вычисления 3 ч.
Обновлённый вариант ИИ-протокола MCP снизит нагрузку на серверы 4 ч.
«Кронус вновь будет наш»: новый трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4 показал возвращение некронов 4 ч.
РТК-ЦОД запустил облачный мониторинг качества каналов связи для 20 тысяч объектов заказчиков «Ростелекома» 6 ч.
Anthropic выплатит авторам $1,5 млрд за «пиратскую библиотеку» для обучения Claude 7 ч.
Adata: кризис на рынке памяти DRAM затянется ещё на 10 лет 11 мин.
ЦОД как оружие: злоумышленники могут вывести из строя энергосети с помощью облачных ИИ-сервисов 17 мин.
Acer озвучила цены на портативную консоль Predator Atlas 8 — от £1000 за версию с Arc G3 28 мин.
Учёные построили почти невидимый дрон — он очень быстро вращается вокруг своей оси 28 мин.
Z.AI построила гигантский ИИ ЦОД исключительно на китайских ускорителях 2 ч.
Thermalright выпустила кулер Royal Pretor 130 Vision с 3,95-дюймовым цветным дисплеем 2 ч.
Самолёт с гибридно-электрическим двигателем впервые полетал на высоте эшелона пассажирских лайнеров 2 ч.
Прогнозы OpenAI по увеличению выручки от рекламы выглядят всё менее реалистично 2 ч.
Oracle споткнулась о собственные долги: строительство ИИ ЦОД для OpenAI оказалось под угрозой 2 ч.
Google создаёт ИИ-ускоритель Frozen v2, оптимизированный специально для Gemini 3 ч.