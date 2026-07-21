Google упростит доступ к Gemini и Ask Maps в своём картографическом сервисе

Компания Google продолжает продвигать возможности навигации посредством использования ИИ-функций, таких как Personal Intelligence и Ask Maps. Параллельно с этим идёт проработка обновлённого интерфейса «Google Карт», который сделает ИИ-функции более доступными во время поездок и путешествий.

В приложении «Google Карты» 26.30.00 обнаружились упоминания нескольких будущих визуальных изменений, которые сделают более удобным процесс взаимодействия с ИИ-функциями с помощью одной руки. Некоторые из этих изменений энтузиасты смогли активировать до их официального запуска.

Когда активирована функция навигатора, значок Gemini в «Google Картах» обычно отображается в вытянутом горизонтально окне, которое используется для указания направления движения и располагается в верхней части экрана. В нижней части экрана выводится значок альтернативных маршрутов, детали маршрута и значок, позволяющий закрыть окно.

В скором времени расположение некоторых из этих элементов интерфейса изменится. Наиболее заметным нововведением станет перемещение ярлыка Gemini в левую часть нижней панели, где, по всей видимости, его будет проще нажимать, когда пользователь держит смартфон одной рукой. При этом значок альтернативных маршрутов исчезнет из этого меню и будет перенесён в правую часть интерфейса, где уже присутствуют ярлыки для поиска, управления звуком и др. Функциональность всех ярлыков остаётся прежней. По всей видимости, разработчики планируют лишь изменить их расположение.

В рабочем окружении Ask Maps также могут произойти некоторые изменения. В настоящее время в интерфейсе Ask Maps отображаются предложения для запроса в виде нескольких горизонтально прокручиваемых карточек, из которых одновременно на экране видно 2-3 элемента. В будущем Google может изменить это, в результате чего предложения будут выводиться в виде вертикального списка без карточек. За счёт этого пользователь сможет сразу видеть все пять предлагаемых сервисом запросов.

В дополнение к этому энтузиастам удалось активировать ярлык «+» в поле ввода запроса. Нажатие на этот элемент ведёт к выбору одного из двух вариантов: «Оставить совет или фото» и «Обновить информацию о месте». Оба варианта перенаправляют на взаимодействие с будущей функцией Tell Maps на базе ИИ, которая была впервые обнаружена ранее в этом году.

Все упомянутые изменения на данном этапе не развёртываются для широкого круга пользователей. Когда это может произойти, пока неизвестно.