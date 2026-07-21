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Учёные построили почти невидимый дрон — он очень быстро вращается вокруг своей оси

Учёные Северо-Западного университета (США) построили дрон Phantom Twist, который очень просто не заметить, потому что в полёте он вращается вокруг собственной оси со скоростью от 15 до 25 оборотов в секунду.

Источник изображений: Northwestern University

Источник изображений: Northwestern University

В отличие от традиционного квадрокоптера, у которого четыре ротора, Phantom Twist обходится всего одним двигателем и одним пропеллером. Винт вращается в одном направлении, а остальная часть летательного аппарата — в противоположном, в результате чего не остаётся неподвижных компонентов, за которые мог бы зацепиться глаз. Человеческое зрение «усредняет» движущиеся части дрона с тем, что находится позади них. В результате Phantom Twist становится почти невидимым — он выглядит едва заметным пятном.

Построить такую машину оказалось непросто: вычислительная модель искусственного интеллекта сгенерировала около 20 тыс жизнеспособных конфигураций, затем алгоритмы ИИ перегруппировали двигатель, батареи печатную плату и другие детали, чтобы найти конструкции, в которых были сбалансированы низкая видимость машины с адекватными лётными характеристиками. Наиболее перспективные варианты смоделировали во вращении и наложили на сотню реальных фонов. Разработанная для имитации человеческого зрения визуальная ИИ-модель оценила, насколько заметной оказалась каждая из них. Авторы проекта отобрали 500 наименее заметных конструкций и продолжали корректировать их компоновку, пока не появилась окончательная версия.

Компоненты конструкции расположены на разной высоте и под разными углами, и между ними много свободного пространства. Благодаря этому во время вращения твёрдые части не перекрывают друг друга, и не появляется какая-либо заметная форма. Phantom Twist, говорят исследователи, примерно в десять раз менее заметен, чем квадрокоптер аналогичного размера.

У текущего прототипа остаются заметные недостатки. Для определения его положения используется внешняя оптическая система — сам он это делать не в состоянии; а открытые провода и опорные стержни из углеродного волокна остаются частично видимыми. Наконец, он достаточно шумный, как и обычный дрон, поэтому его легко можно услышать, если визуально он останется незамеченным. Со временем авторы проекта намерены уменьшить влияние и этих недостатков. На практике такие дроны смогут использоваться для наблюдения за животными, обследования водно-болотных угодий и проведения инспекций инфраструктуры. Установленная на вращающемся корпусе камера сможет обеспечивать 360-градусный обзор для навигации.

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Теги: дроны, невидимка, ии
дроны, невидимка, ии
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