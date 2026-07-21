Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах», регламентирующий оборот криптовалют в российском правовом поле. Криптовалюты признаются имуществом, и в отношении прав на них вводится судебная защита.

Регулятором в вопросах обращения криптовалют в стране назначается Банк России — ему поручено вести реестры цифровых депозитариев и сервисов обмена криптовалюты. Россияне получают возможность инвестировать в криптовалюты на биржах, пользуясь услугами управляющих и брокеров. Неквалифицированным инвесторам придётся пройти тест, после которого для них открываются ликвидные активы с лимитом в 300 тыс. рублей в год на каждого посредника. Мера призвана снизить риски для неопытных игроков на нестабильном рынке, пояснили в Госдуме.

Участники внешнеэкономической деятельности могут использовать любые криптовалюты и стейблкоины. При переводах на некастодиальные, то есть личные кошельки сумм свыше 100 тысяч рублей предусмотрен период охлаждения в 48 часов. Службы обмена криптовалюты получают право зачислять купленные цифровые активы только на счёт покупателя; с сентября 2027 года они также обязываются проверять счета покупателей. Новый закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.