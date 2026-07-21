Nvidia повысила цены на все компьютеры и модули Jetson — в некоторых случаях вдвое

Компания Nvidia без лишнего шума повысила цены на всё оборудование семейства Jetson. Изменения коснулись всех трёх комплектов для разработчиков и всех производственных модулей.

Nvidia не предупреждала о повышении цен и не сообщила, когда новые цены вступили в силу. Компания просто поставила всех перед фактом, сообщил сегодня портал VideoCardz. Цены выросли вплоть до 101 % на некоторые позиции. Например, комплект разработчика Jetson Orin Nano Super Developer Kit теперь стоит $399 вместо $249 — цена выросла на 60 %. Комплект Jetson AGX Orin Developer Kit теперь стоит $3499 вместо $1999, а комплект Jetson AGX Thor Developer Kit подорожал с $3499 до $5499. В настоящий момент на сайте Nvidia указано, что комплекты разработчиков отсутствуют в наличии в США.

Самое значительное изменение цен наблюдается у модулей Jetson Nano и Jetson AGX Orin с 32 Гбайт памяти. Их стоимость удвоилась. Модуль AGX Orin с 64 Гбайт памяти подорожал на 88 % и теперь стоит $2999 вместо $1599. В свою очередь модули Xavier Industrial и Xavier NX с 16 Гбайт памяти выросли в цене на 84 и 80 % соответственно и теперь стоят $2299 и $899 вместо $1249 и $499.

Nvidia не объяснила причины повышения цен. Однако можно предположить, что оно связано с дефицитом памяти.