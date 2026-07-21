Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о предстоящем «крупнейшем в истории человечества развёртывании некастодиального криптокошелька», которое состоится этим летом.

Доступ к некастодиальному кошельку имеет только его владелец, который несёт единоличную ответственность за свои средства, поскольку все ключи находятся у него. Для создания некастодиального кошелька пользователю не нужно проходить какую-либо идентификацию или указывать личные данные, отметил ресурс РБК.

«Мы представляем собственный криптокошелек Gram, который будет доступен в каждом приложении Telegram!», — сообщил Дуров, добавив, что мгновенные криптотранзакции без комиссий станут доступны для более чем миллиарда пользователей мессенджера.

Ранее токен Toncoin (TON) был переименован в Gram (GRAM). После объявления о запуске криптокошелька курс Gram подскочил почти на 30 %, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торговых площадок. В меню Telegram есть криптокошелёк Wallet, но это сторонний проект, не имеющий отношения к разработкам команды мессенджера. Дуров не сообщил, как появление собственного криптокошелька может повлиять на функционирование Wallet.

21 июля сразу во втором и третьем чтениях Госдумой РФ был принят закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который обеспечивает правовую основу для легального использования криптовалют в России и во внешнеэкономической деятельности. Закон вступит в силу 1 сентября.