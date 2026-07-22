Apple начнёт сдавать электронику в аренду, чтобы подстегнуть продажи

Apple 28 июля запустит в США программу лизинга устройств, которая получит название Apple Upgrade, сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на информированные источники. Программа призвана повысить показатели продаж.

Необходимость в услуге назрела из-за того, что Apple была вынуждена повысить цены на iPad, MacBook и другие устройства за исключением iPhone — компания не смогла больше защищать потребителей от резкого роста стоимости чипов оперативной и постоянной памяти, спровоцированного дефицитом из-за бума искусственного интеллекта. По программе Apple Upgrade можно будет брать в лизинг большинство актуальных моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch; финансовую поддержку проекта осуществляет шведская финтех-компания Klarna Group.

Apple Upgrade будет работать как сервис по подписке: потребитель сможет досрочно выплатить стоимость устройства, перейти на новую модель до окончания срока договора или сохранить устройство по завершении периода лизинга. Услуга будет доступна как в офлайновых розничных магазинах Apple, так и онлайн. Производитель намерен позиционировать программу как возможность выйти на более низкие платежи по сравнению с существующими вариантами финансирования. Чтобы освободить место для новой инициативы Apple Upgrade, компания прекратит приём новых участников в текущие программы iPhone.

В отличие от ткущей программы обновления iPhone, новая Apple Upgrade не будет включать подписку AppleCare. В неё не войдут позиционирующиеся как бюджетные устройства: Apple Watch SE, iPad начального уровня, базовый iPhone 16 и MacBook Neo. С корпоративными программами и программами для образовательных учреждений она тоже несовместима.