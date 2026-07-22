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США решили ускориться с внедрением аэротакси и сверхзвуковых самолётов

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США заявило, что стремится помочь отрасли во внедрении аэротакси, сверхзвуковых самолётов, увеличить количество космических запусков и расширить применение дронов — авиация нового поколения становится приоритетным направлением.

Источник изображения: archer.com

Источник изображения: archer.com

«Хотим убедиться, что не слишком жёстко регулируем эти стандарты и позволяем отрасли самой управлять инновациями», — заявил заместитель администратора FAA Крис Рошело (Chris Rocheleau) агентству Reuters. В прошлом году FAA создало пилотную программу, направленную на помощь во внедрении новых электрических летательных аппаратов с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL). Данные пилотной программы и восьми компаний-партнёров в 26 американских штатах помогут в работе по сертификации.

«Идея в том, чтобы взять эту новую технологию, эти новые летательные аппараты и безопасно и эффективно внедрить их в гражданскую авиацию», — пояснил господин Рошело. Разработчики аэротакси спешат получить разрешения и вывести на рынок летательные аппараты, призванные удовлетворить спрос на быстрый и экологически чистый городской транспорт. Речь в первую очередь о eVTOL, способных взлетать и приземляться вертикально, чтобы доставлять пассажиров в аэропорты или совершать короткие поездки по городу в объезд пробок.

Повсеместное появление eVTOL гендиректор Archer Aviation Адам Голдштейн (Adam Goldstein) сравнил с развёртыванием роботакси Waymo в разных городах. «На примере автономного транспорта мир научился многому», — заявил он. Пилотная программа FAA даст разработчикам eVTOL возможность «развернуть это в нескольких городах на ограниченной территории, чтобы мы могли отладить систему». В июне ведомство предложило первое из двух правил, необходимых для отмены введённого в 1973 году запрета на сверхзвуковой воздушный транспорт над сущей. Оно планирует предложить и второе, определяющее допустимые пороговые значения для шума при взлёте, посадке и сверхзвуковом крейсерском полёте — обе нормы будут разработаны к середине 2027 года. FAA и другие ведомства снова начнут сертифицировать сверхзвуковые самолёты, эра которых закончилась в 2003 году, когда перестали эксплуатироваться Concorde.

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Теги: аэротакси, сверхзвуковой, faa
аэротакси, сверхзвуковой, faa
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