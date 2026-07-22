Разработчики The Blood of Dawnwalker показали прохождение квеста с кровожадной зубной феей

Польская студия Rebel Wolves, основанная ведущими разработчиками The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, посредством IGN показала прохождение побочного квеста в амбициозной вампирской ролевой игре The Blood of Dawnwalker.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в забытом уголке Карпатских гор образца XIV века. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

В ходе своих приключений Коэн может встретить санжану — аналог зубной феи, — с которой связан побочный квест Pearly and Precious («Жемчужный и драгоценный»). Ролик IGN с прохождением задания растянулся на 8 минут.

По сюжету санжана коллекционирует зубы жертв расположившихся неподалёку бандитов. Коэн идёт разбираться — дело происходит днём, поэтому в бою герой пользуется магией (ускорение, проклятие), а не вампирскими умениями.

Победив головорезов, Коэн возвращается к санжане и получает предложение о сотрудничестве. В IGN уверяют, что фея может предложить нечто очень ценное в обмен на снабжение её трупами невинных людей.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PC (от 4999 рублей в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Обещают нелинейный сюжет, серую мораль, графику на Unreal Engine 5, никаких микротранзакций, Denuvo и русского языка.

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).