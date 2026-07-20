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Амбициозная вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 выйдет без Denuvo

Использование антипиратской защиты Denuvo уже стало стандартом для новых игровых блокбастеров, однако как минимум один крупный релиз 2026 года обойдётся на выходе без противоречивого механизма.

Источник изображений: Rebel Wolves

Источник изображений: Rebel Wolves

Основанная ведущими разработчиками The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 польская студия Rebel Wolves на днях подтвердила, что амбициозная вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker выйдет без защиты Denuvo.

Приятным для противников антипиратского механизма нидерландской компании Irdeto (владелец Denuvo) откровением создатели The Blood of Dawnwalker поделились в рамках недавней сессии вопросов и ответов.

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Разработчики также подтвердили высокий уровень нелинейности и перенос принятых решений в будущие игры серии, продолжительность (40−50 часов), четыре уровня сложности и «больше одного» потенциального романтического партнёра.

Чего, помимо Denuvo, в The Blood of Dawnwalker ждать не стоит, так это кооператива, мини-игр и перевода на русский язык — Rebel Wolves ещё раз подтвердила список локализаций, и русской среди них всё ещё нет.

The Blood of Dawnwalker выйдет 3 сентября на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль полувампира Коэна, которому за 30 дней и ночей нужно спасти свою семью из лап вампира Бренсиса.

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).

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Теги: the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра, denuvo
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