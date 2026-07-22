Northrop отправила в космос робота-механика для починки спутников — он будет устанавливать им новые движки

21 июля 2026 года компания SpaceX с площадки SLC-40 базы Космических сил на мысе Канаверал запустила ракету Falcon 9 с аппаратом Mission Robotic Vehicle (MRV) и тремя двигательными модулями Mission Extension Pod (MEP) своей дочерней компании SpaceLogistics. Спутник MRV с трёхметровыми «руками» будет устанавливать новые двигательные модули на стареющие спутники клиентов, продлевая срок их службы на годы.

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила свой 32-й полёт, который стал для неё последним. Из-за большой массы полезной нагрузки ступень было решено не возвращать. Сервисный спутник и три отдельных двигательных модуля будут самостоятельно добираться до целевых аппаратов. Двигательные модули сразу направятся каждый к своему спутнику, а робот отправится к первому из них. Ранее Northrop Grumman уже восстанавливала таким образом работоспособность спутников, но на этот раз сервисный аппарат рассчитан на 15 лет работы в космосе и за это время впервые сможет обслужить нескольких клиентов, восстановив работоспособность ориентировочно 30 спутников.

Перелёт и ввод в эксплуатацию спутника-механика займут примерно год, поэтому первые операции с клиентскими спутниками ожидаются в середине 2027 года. Роботу и двигательным модулям на своих электрореактивных двигателях предстоит подняться на геосинхронную орбиту высотой около 36 тыс. км. На электрореактивных двигателях сделать это быстро невозможно.

Сервисный спутник MRV построен на основе платформы прежних аппаратов Mission Extension Vehicle (MEV), но вместо стационарного стыковочного механизма получил роботизированный комплекс RSGS, разработанный Военно-морской исследовательской лабораторией США при финансировании DARPA. В его состав входят две трёхметровые руки с семью степенями свободы каждая и более 20 камер, обеспечивающих сближение, захват объектов и контроль манипуляций.

Каждый двигательный модуль MEP представляет собой автономный ксеноновый электрореактивный блок, который MRV должен захватить, доставить к выбранному геостационарному аппарату и механически закрепить на его корпусе — на кольце, которым спутник в своё время крепился к ракете при запуске. После установки модуль перейдёт под управление владельца спутника через собственную телеметрическую систему и возьмёт на себя коррекцию орбиты и управление ориентацией аппарата. Ожидается, что один MEP способен продлить работу типичного геостационарного спутника массой 2000 кг на срок до восьми лет. Первые три блока предназначены для стареющих телекоммуникационных аппаратов операторов SES и австралийской Optus, запасы топлива которых подходят к концу.

В отличие от предыдущих спутников MEV, которые после стыковки оставались постоянно прикреплёнными к одному аппарату, MRV создавался как многоразовый орбитальный сервисный центр с расчётным сроком службы около десяти лет и возможностью установить до 30 сменных модулей. Помимо установки новых двигательных модулей на спутники, его роботизированная система рассчитана на инспекцию, перемещение, ремонт, модернизацию и дозаправку аппаратов, в том числе не оснащённых штатными стыковочными узлами.

Для сближения MRV располагает заправляемой химической двигательной установкой, а для длительных межорбитальных переходов — электрореактивной. Успех миссии должен перевести обслуживание спутников от единичных экспериментов к постоянной коммерческой деятельности, позволяющей сохранять дорогостоящие аппараты в эксплуатации без их преждевременной замены.