Владелец Dungeons & Dragons списал 56 миллионов долларов из-за отмены игр и сделает ставку на крупные франшизы

С 2018 года американский холдинг Hasbro (владелец Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering) вложил в развитие своего видеоигрового направления более миллиарда долларов, однако инвестиции не спешат окупаться.

Как подметили журналисты Kotaku, в финансовом отчёте за второй квартал 2026 года Hasbro сообщила о списании $56 млн из-за отмены ряда цифровых игр вроде грандиозного боевика по Dungeons & Dragons от студии Giant Skull.

В разговоре с инвесторами гендиректор Hasbro Крис Кокс (Chris Cocks) уточнил, что отменённые проекты готовились к релизу не раньше 2028 года. Прекращение разработки стало результатом пересмотра компанией своего портфолио.

Hasbro сосредоточит свои инвестиции на франшизах, платформах и партнёрах, с которыми у неё будут наибольшие шансы на успех — в частности, на коллекционных карточных играх и RPG (см. Magic: The Gathering Arena и Baldur’s Gate 3).

По словам Кокса, в 2026 году, с приближением к релизу научно-фантастического ролевого экшена Exodus и крупнобюджетного боевика Warlock по Dungeons & Dragons цифровые инвестиции Hasbro достигнут пика, а к 2028-му сократятся на 25 %.

Сокращение расходов будет достигнуто путём переноса разработки в более «дешёвые» регионы, отказа от менее перспективных проектов и использования «более зрелых инструментов, команд и производственных процессов».

Тем временем Exodus и Warlock, которые заявлены на 2027 год, отвечают новым стандартам Hasbro: чёткое соответствие жанру, перспектива большой аудитории и ярко выраженный потенциал расширения за пределы оригинальной игры.