Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Wizards of the Coast отменила грандиозны...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Wizards of the Coast отменила грандиозный боевик по Dungeons & Dragons от новой студии режиссёра God of War III и Star Wars Jedi: Survivor

Не прошло и года с анонса партнёрства Wizards of the Coast и американской студии Giant Skull, основанной главой разработки God of War III и дилогии Star Wars Jedi Стигом Асмуссеном (Stig Asmussen), а мечта уже мертва.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Как сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), Wizards of the Coast разорвала издательское соглашение с Giant Skull и отменила разрабатываемый студией грандиозный боевик по Dungeons & Dragons.

На анонсе прошлым летом Wizards of the Coast называла уже несостоявшийся экшен Giant Skull «грандиозным, захватывающим проектом», который знаменует «решающий момент в игровых амбициях обеих компаний».

Источник изображения: Wizards of the Coast

Источник изображения: Wizards of the Coast

«Мы оцениваем проекты на каждой стадии разработки. Хотя ранний концепт от Giant Skull было решено не развивать, мы с большим уважением относимся к команде Стига Асмуссена и ценим наши отношения», — заявили в Wizards of the Coast.

Представитель Wizards of the Coast в разговоре с Bloomberg также подтвердил, что компания продолжает поддерживать связь с Giant Skull и всё ещё принимает от студии предложения потенциальных новых проектов.

Источник изображения: Video Games Chronicle

Источник изображения: Video Games Chronicle

Асмуссен заверил, что не держит зла на Wizards of the Coast и уже ведёт переговоры насчёт возможного издательского соглашения с другими компаниями. «У Giant Skull всё хорошо», — не унывает разработчик.

Отмена амбициозной игры Giant Skull по Dungeons & Dragons оказалась частью реорганизации Wizards of the Coast, в рамках которой также стало известно о закрытии студии Atomic Arcade (работала над AAA-проектом во вселенной G.I. Joe).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Похоже, Lords of the Fallen 2 всё-таки выйдет в Steam — CI Games разорвала издательское соглашение с Epic Games
Amazon отменила MMO по «Властелину колец», но уже взялась за новую «захватывающую» игру
Eidos Montreal спустя семь лет разработки и «сотни миллионов долларов» отменила AAAA-игру, ради которой умерла новая Deus Ex
Google показала на конференции I/O тизер функции Android Halo для ИИ-агентов Gemini
Нейросеть Project Genie научилась превращать реальные локации в интерактивные миры
Вслед за Anthropic и OpenAI компания Google открыла тестировщикам доступ к защитнику CodeMender
Теги: dungeons & dragons, giant skull, wizards of the coast, экшен
dungeons & dragons, giant skull, wizards of the coast, экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
В «Яндекс Музыке» радикально обновилась «Моя волна»
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
В WhatsApp появятся одноразовые сообщения, исчезающие после прочтения 9 мин.
Google представила крупнейшее обновление поиска за более чем 25 лет 37 мин.
Wizards of the Coast отменила грандиозный боевик по Dungeons & Dragons от новой студии режиссёра God of War III и Star Wars Jedi: Survivor 44 мин.
Valve удалила из Steam бесплатную игру, которая втайне похищала данные пользователей 2 ч.
От теории к практике ИИ: Dell анонсировала масштабное обновление платформы AI Factory with NVIDIA 2 ч.
Google Wear OS 7 получила обновления в реальном времени, виджеты и многое другое 2 ч.
Google показала Antigravity 2.0 — платформу для программистов, которая позволит управлять целой «командой» ИИ-агентов 3 ч.
Google мельком показала загадочную функцию Android Halo — этот шар «подсветит» работу ИИ-агентов 4 ч.
Google научила ИИ Project Genie превращать панорамы Street View в игровую 3D-вселенную 4 ч.
Google ответила на Claude Mythos — представлен ИИ-агент CodeMender для автоматического поиска и исправления дыр в ПО 4 ч.
«Байкал Электроникс» готовит ИИ-ускорители с FP8-производительностью до 1 Пфлопс и совместимостью с CUDA 6 мин.
Alibaba представила ускоритель Zhenwu M890, заточенный под работу с ИИ-агентами 17 мин.
«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов 2 ч.
OpenAI признала дефицит ИИ-мощностей и начала продавать гарантированный доступ к ним 3 ч.
Крупнейшая забастовка в истории Samsung всё ближе — переговоры снова провалились 3 ч.
В Apple началась большая перестройка команд, создающих iPhone, Mac и Vision Pro 4 ч.
NASA испытает первые космические «заправки» для полётов к Луне и Марсу 10 ч.
Sony выпустила юбилейные наушники WH-1000X The ColleXion за $650 с шумоподавлением и урезанной автономностью 11 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Stealth 16 AI+ B3W: не размениваться на мелочи 11 ч.
До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano) 12 ч.