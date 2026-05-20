Wizards of the Coast отменила грандиозный боевик по Dungeons & Dragons от новой студии режиссёра God of War III и Star Wars Jedi: Survivor

Не прошло и года с анонса партнёрства Wizards of the Coast и американской студии Giant Skull, основанной главой разработки God of War III и дилогии Star Wars Jedi Стигом Асмуссеном (Stig Asmussen), а мечта уже мертва.

Как сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier), Wizards of the Coast разорвала издательское соглашение с Giant Skull и отменила разрабатываемый студией грандиозный боевик по Dungeons & Dragons.

На анонсе прошлым летом Wizards of the Coast называла уже несостоявшийся экшен Giant Skull «грандиозным, захватывающим проектом», который знаменует «решающий момент в игровых амбициях обеих компаний».

«Мы оцениваем проекты на каждой стадии разработки. Хотя ранний концепт от Giant Skull было решено не развивать, мы с большим уважением относимся к команде Стига Асмуссена и ценим наши отношения», — заявили в Wizards of the Coast.

Представитель Wizards of the Coast в разговоре с Bloomberg также подтвердил, что компания продолжает поддерживать связь с Giant Skull и всё ещё принимает от студии предложения потенциальных новых проектов.

Асмуссен заверил, что не держит зла на Wizards of the Coast и уже ведёт переговоры насчёт возможного издательского соглашения с другими компаниями. «У Giant Skull всё хорошо», — не унывает разработчик.

Отмена амбициозной игры Giant Skull по Dungeons & Dragons оказалась частью реорганизации Wizards of the Coast, в рамках которой также стало известно о закрытии студии Atomic Arcade (работала над AAA-проектом во вселенной G.I. Joe).