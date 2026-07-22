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Франция запретит соцсети детям до 15 лет

Во Франции принят законопроект, запрещающий детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Если документ пройдёт одобрение Конституционным советом Франции, это будет первая страна Евросоюза, которая введёт запрет на использование соцсетей несовершеннолетними — первой в мире в 2024 году стала Австралия.

Источник изображения: Chris Karidis / unsplash.com

Источник изображения: Chris Karidis / unsplash.com

Закон направлен на противодействие отрицательным последствиям для здоровья, связанным с использованием детьми соцсетей; вводятся также запрет на использование мобильных телефонов в школе и новые правила в отношении рекламы социальных платформ. Для реализации требований нового закона регуляторы предложили использовать средства проверки возраста, но нет ясности, на какой системе остановится выбор. После вступления документа в силу решение по данному вопросу может принять ARCOM — французский регулятор в сфере цифровых коммуникаций.

Франция — не единственная из европейских стран, рассматривающая возможность запретить соцсети для несовершеннолетних, но она готова стать первой, которая действительно примет эту меру. Вопросом запрета на соцсети для детей интересовались и британские власти — его соблюдение уже частично обеспечивается посредством возрастных ограничений, предусмотренных «Законом о безопасности в интернете». Собственный запрет подумывает ввести Дания. Законопроект о запрете соцсетей для детей в возрасте до 16 лет готовится и по другую сторону Атлантики — в Канаде.

Эффективность этих мер на практике, однако, вызывает вопросы. По меньшей мере два исследования показали, что значительное число австралийских детей продолжает пользоваться соцсетями и после введения запрета, потому что сами платформы не соблюдают строгих мер по проверке возраста. Не исключено, что и французские подростки найдут способ обойти запрет.

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Теги: социальные сети, франция, законодательство
социальные сети, франция, законодательство
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