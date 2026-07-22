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На Anthropic подали в суд за кражу технологий для обучения нейросетей

Некоммерческая организация, которая занимается лицензированием интеллектуальной собственности Теннессийского университета, подала в федеральный суд штата Делавэр иск против гиганта в области искусственного интеллекта Anthropic, обвинив компанию в нарушении патентов, связанных с нейронными сетями.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

В иске говорится, что ИИ-системы Anthropic нарушают патенты организации на технологию машинного обучения, основанную на нейробиологии. Это будет первый судебный процесс против Anthropic, связанный с нарушением патентов. «Пренебрежительное отношение Anthropic к правам интеллектуальной собственности других лиц при разработке своей продукции выходит за рамки использования материалов, защищённых авторским правом», — говорится в заявлении истца. «Мы не согласны с обвинениями и решительно намерены защищаться в этом деле», — заявили в Anthropic.

Организация при Теннессийском университете утверждает, что системы Anthropic нарушают два патента, охватывающих «значительный вклад в области ИИ, машинного обучения, нейроморфных вычислений и вычислений по образцу нейронауки», авторами которых числятся профессора университета. Истец требует денежной компенсации и судебного запрета на нарушение Anthropic указанных патентов.

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Теги: anthropic, патентный спор, судебное разбирательство
anthropic, патентный спор, судебное разбирательство
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