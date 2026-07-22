Бум ИИ озолотил японских производителей унитазов, глутамата натрия и стекловолокна

Бум технологий искусственного интеллекта оказался выгоден не только компаниям, которые напрямую связаны с технологической отраслью, но и производителям сопутствующей продукции. Это подтверждает пример трёх японских компаний, пишет CNBC.

Toto наиболее известна своими высококачественными унитазами, Nittobo специализируется на текстиле и стекловолокне, а Ajinomoto выпускает преимущественно глутамат натрия — известную пищевую добавку. Все они входят в цепочки поставок ИИ, и их акции в этом году выросли на 78 %, 63 % и 61 % соответственно, потому что у них есть и «побочная» продукция. Toto выпускает керамические электростатические зажимы, востребованные в оборудовании для производства полупроводников; Nittobo поставляет передовое стекловолокно, которое используется в подложках для корпусов полупроводниковых компонентов; а Ajinomoto выпускает изолирующий материал ABF, который применяется в упаковке полупроводников для высокопроизводительных компьютеров и серверов в центрах обработки данных. Все три компании доложили о резком росте бизнеса, связанного со спросом на полупроводников за полные финансовые годы, завершившиеся 31 марта.

Бизнес производителя передовой керамики показал более высокую рентабельность, чем сегмент оборудования для жилых помещений, который у Toto показал снижение продаж и прибыли, хотя этому сегменту компании уже сто лет. Направление по производству передовой керамики показало рост годовой выручки на 34 % и скачок операционной прибыли на 42 % — оно практически в одиночку обеспечило рост компании в целом за финансовый год. Электронные зажимы для оборудования для производства полупроводников она начала выпускать в 1988 году. Они удерживают кремниевые пластины в процессе травления и способствуют, утверждает Toto, повышению выхода годной продукции.

Для Nittobo электронные материалы стали уже основным направлением деятельности; при этом компания продолжает развивать рынки для своего традиционного бизнеса по производству стекловолокна. Её выпущенный в 1984 году продукт T-glass используется в печатных платах и электронных компонентах. Росту бизнеса сейчас способствует высокий спрос на серверы для ИИ. Чистая выручка в сегменте электронных материалов выросла на 20,4 % год к году, а операционная прибыль — на 39,7 %. Этот сегмент, по оценкам, обеспечил около 91 % роста чистой выручки в минувшем финансовом году; прибыль в сегменте выросла на 5,5 млрд иен ($34 млн). Стекловолокно используется в многих областях: в композитных материалах для армирования пластмасс, и в руководстве компании считают, что самым важным бизнесом для неё останутся электронные материалы. Но и от традиционных направлений Nittobo тоже отказываться не готова.

Работая с побочными продуктами в процессе производства глутамата натрия, Ajinomoto разработала технологии, которые привели к созданию ABF. Продукт вышел на рынок в 1999 году, и сейчас он используется для высокопроизводительных полупроводников, включая процессоры. Важность материала растёт по мере усложнения упаковки; рост спроса на полупроводники далее будут стимулировать 5G и ИИ, считают в компании. Ajinomoto не намерена выделять ABF в самостоятельное направление — продукт входит в сегмент «Здравоохранение и прочее», который показал рост выручки на 4 %, а прибыль в годовом исчислении подскочила на 45,1 %. На этот сегмент пришлись более трети прибыли компании за финансовый год; по выручке и прибыли он превзошёл даже сегмент замороженных продуктов.