Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски —...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности

До начала ажиотажа, связанного с искусственным интеллектом, можно было подумать, что классические жёсткие диски становятся нишевой продукцией и постепенно уступают место твердотельным накопителям. Тем не менее, в серверном сегменте они весьма востребованы, и в современных условиях производители компонентов для HDD считают целесообразным приступить к наращиванию мощностей.

Источник изображения: Fujitsu

Источник изображения: Fujitsu

Жёсткие диски востребованы в инфраструктуре ИИ, поскольку сохраняется спрос на относительно экономичные накопители для хранения больших объёмов данных. В прошлом квартале цены на жёсткие диски класса nearline для серверных систем выросли последовательно на 10 %. До 60 % продукции этого типа закупают американские облачные гиганты типа Google, Microsoft и Amazon (AWS), они диктуют спрос и способствуют росту цен. При этом весь рынок с точки зрения источников поставки поделён между тремя компаниями: американские Western Digital и Seagate Technology контролируют более 40 % каждая, на долю японской Toshiba приходятся оставшиеся 17 %. Все три игрока сейчас прилагают усилия к выпуску жёстких дисков серверного назначения объёмом более 40 Тбайт.

Western Digital готовится начать выпуск таких накопителей во второй половине текущего года, а к 2029 году предложить жёсткие диски объёмом 100 Тбайт, которые будут использовать технологию HAMR с подогревом магнитной пластины при записи данных. Seagate накопители такого типа уже выпускает в ёмкостях до 44 Тбайт и намеревается увеличить их ёмкость до 100 Тбайт благодаря увеличению плотности записи данных на пластину. Toshiba предлагает жёсткие диски объёмом от 30 до 34 Тбайт с альтернативной технологией MAMR, в следующем году эта компания рассчитывает преодолеть планку ёмкости в 40 Тбайт.

Хотя в инфраструктуре систем ИИ важное значение имеют SSD из-за способности быстро обрабатывать большие объёмы информации, для хранения «холодных копий» по-прежнему важны классические жёсткие диски на магнитных пластинах. Соответственно, спрос на них растёт пропорционально, и поставщики компонентов для HDD вынуждены наращивать объёмы их производства. Магнитные головки, пластины, стеклянные подложки, гибкие шлейфы и печатные платы — всё это теперь требуется в большем количестве. Производитель магнитных пластин Resonac, например, мощности своего сингапурского комплекса увеличит на 31 %. Производящая стеклянные подложки HOYA построит к 2028 году новое предприятие во Вьетнаме. TDK ещё в мае заявила, что расширит производство магнитных головок и элементов привода с целью более полного удовлетворения спроса в серверном сегменте. Не отстают от них и другие участники рынка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выручка Seagate в прошлом квартале взлетела на 44 % на крыльях ИИ-бума
Toshiba начала поставлять образцы 3,5-дюймовых HDD с SMR и ёмкостью 30-34 Тбайт
Seagate приступила к массовым поставкам жёстких дисков семейства Mozaic 4+, обеспечивающих ёмкость до 44 Тбайт
Немецкая Saxon Q выпустила первые в мире квантовые компьютеры на алмазных процессорах
Tesla запустила свои роботакси в два города Флориды, но лишь формально
Бум ИИ озолотил японских производителей унитазов, глутамата натрия и стекловолокна
Теги: hdd, жёсткий диск, ии-бум
hdd, жёсткий диск, ии-бум
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram
Переписки пользователей с DeepSeek оказалась общедоступны в поиске Google
Electronic Arts подтвердила дату анонса и главную звезду EA Sports FC 27
«Джеймс Уэбб» обнаружил на Титане и Плутоне неизвестную науке органику
Китайцы в сто раз ускорили производство фотонных чипов методом ионно-лучевой литографии
ИИ добрался до Гомера: Маск пообещал до конца года полнометражную экранизацию «Одиссеи» от Grok 31 мин.
ИИ-ассистент Samsung Health Assistant даст ответы на все вопросы пользователя о его здоровье 54 мин.
Больше не запустится на «картошке»: Mojang повысила системные требования Minecraft: Java Edition 3 ч.
На Anthropic подали в суд за кражу технологий для обучения нейросетей 3 ч.
Франция запретит соцсети детям до 15 лет 5 ч.
Meta запустит ИИ, который будет придумывать и рассказывать сказки на ночь 5 ч.
Apple устранила уязвимость сервиса Hide My Email, раскрывающие настоящие адреса электронной почты 5 ч.
Разработчики The Blood of Dawnwalker показали прохождение квеста с кровожадной зубной феей 5 ч.
Почти как в No Man’s Sky: моддер реализовал в Starfield бесшовные взлёты с планет 6 ч.
OpenAI представила программу «ChatGPT для малого бизнеса» 8 ч.
Garmin представила безэкранный фитнес-трекер Cirqa Smart Band за $200 8 мин.
Microsoft и Mistral обменяются моделями и ИИ-инфраструктурой в Европе 41 мин.
ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности 52 мин.
«ДАТАРК» и UDV Group вывели на рынок киберзащищённый модульный ЦОД 2 ч.
Удар по мёртвому облаку: Иран объявил, что уничтожил ЦОД AWS в Бахрейне, который и так не работал месяцами 2 ч.
Немецкая Saxon Q выпустила первые в мире квантовые компьютеры на алмазных процессорах 2 ч.
Tesla запустила свои роботакси в два города Флориды, но лишь формально 2 ч.
Популярность публичного Wi-Fi в России взлетела в 3,5 раза на фоне перебоев мобильного интернета 2 ч.
Китайские учёные нашли дешёвый способ превращать пластиковый мусор в авиационное топливо 2 ч.
Бум ИИ озолотил японских производителей унитазов, глутамата натрия и стекловолокна 3 ч.