ИИ вдохнул новую жизнь в жёсткие диски — производители HDD срочно расширяют мощности

До начала ажиотажа, связанного с искусственным интеллектом, можно было подумать, что классические жёсткие диски становятся нишевой продукцией и постепенно уступают место твердотельным накопителям. Тем не менее, в серверном сегменте они весьма востребованы, и в современных условиях производители компонентов для HDD считают целесообразным приступить к наращиванию мощностей.

Жёсткие диски востребованы в инфраструктуре ИИ, поскольку сохраняется спрос на относительно экономичные накопители для хранения больших объёмов данных. В прошлом квартале цены на жёсткие диски класса nearline для серверных систем выросли последовательно на 10 %. До 60 % продукции этого типа закупают американские облачные гиганты типа Google, Microsoft и Amazon (AWS), они диктуют спрос и способствуют росту цен. При этом весь рынок с точки зрения источников поставки поделён между тремя компаниями: американские Western Digital и Seagate Technology контролируют более 40 % каждая, на долю японской Toshiba приходятся оставшиеся 17 %. Все три игрока сейчас прилагают усилия к выпуску жёстких дисков серверного назначения объёмом более 40 Тбайт.

Western Digital готовится начать выпуск таких накопителей во второй половине текущего года, а к 2029 году предложить жёсткие диски объёмом 100 Тбайт, которые будут использовать технологию HAMR с подогревом магнитной пластины при записи данных. Seagate накопители такого типа уже выпускает в ёмкостях до 44 Тбайт и намеревается увеличить их ёмкость до 100 Тбайт благодаря увеличению плотности записи данных на пластину. Toshiba предлагает жёсткие диски объёмом от 30 до 34 Тбайт с альтернативной технологией MAMR, в следующем году эта компания рассчитывает преодолеть планку ёмкости в 40 Тбайт.

Хотя в инфраструктуре систем ИИ важное значение имеют SSD из-за способности быстро обрабатывать большие объёмы информации, для хранения «холодных копий» по-прежнему важны классические жёсткие диски на магнитных пластинах. Соответственно, спрос на них растёт пропорционально, и поставщики компонентов для HDD вынуждены наращивать объёмы их производства. Магнитные головки, пластины, стеклянные подложки, гибкие шлейфы и печатные платы — всё это теперь требуется в большем количестве. Производитель магнитных пластин Resonac, например, мощности своего сингапурского комплекса увеличит на 31 %. Производящая стеклянные подложки HOYA построит к 2028 году новое предприятие во Вьетнаме. TDK ещё в мае заявила, что расширит производство магнитных головок и элементов привода с целью более полного удовлетворения спроса в серверном сегменте. Не отстают от них и другие участники рынка.