AMD снабдит Anthropic стойками Helios с ускорителями Instinct MI455X общей мощностью 2 ГВт

Сегодня AMD и Anthropic объявили о совместных планах по развёртыванию до 2 ГВт графических процессоров AMD Instinct MI450 в стоечных решениях AMD Helios, начиная с первой половины 2027 года. Anthropic ускоренными темпами развивает свою вычислительную инфраструктуру для удовлетворения ажиотажного спроса на Claude, и столь масштабное внедрение AMD Helios значительно усилит позиции AMD в глобальной гонке ИИ.

Anthropic будет развёртывать стоечные решения AMD Helios, включающие графические процессоры AMD Instinct MI455X, входящие в серию AMD Instinct MI450, вместе с процессорами AMD EPYC Venice, сетевым оборудованием AMD Pensando и программным обеспечением AMD ROCm. AMD обязалась в будущем инвестировать в Anthropic до $5 млрд в виде акционерного капитала.

Кроме того, AMD и Anthropic запускают многолетнее инженерное сотрудничество по использованию Claude для ускорения разработки программного обеспечения AMD. В частности, команды будут использовать Claude для оптимизации рабочих нагрузок для графических процессоров AMD Instinct и ускорения разработки программного обеспечения ROCm. AMD также будет широко внедрять Claude в своих инженерных и продуктовых командах.

«Мы рады углубить наше партнёрство с Anthropic и развернуть AMD Helios в гигаваттном масштабе, — заявила глава AMD Лиза Су (Lisa Su). — Это сотрудничество объединяет лидерство Anthropic в области передовых технологий искусственного интеллекта со всей мощью высокопроизводительных вычислительных мощностей AMD. Вместе мы ускорим внедрение ИИ в масштабах всей системы и создадим Helios как основную платформу для инфраструктуры ИИ следующего поколения».

«Доступ к вычислительным ресурсам имеет решающее значение для поддержания Claude на переднем крае технологий и удовлетворения спроса со стороны наших клиентов, — поддержал её директор по вычислительным ресурсам Anthropic Том Браун (Tom Brown). — Благодаря партнёрству с AMD на всех уровнях, мы обеспечиваем необходимую нам мощность и оптимизируем её для обучения и обслуживания Claude. Работа на разнообразном оборудовании позволяет нам сопоставлять правильные рабочие нагрузки с правильным оборудованием».

Нынешнее партнёрство AMD и Anthropic продолжит уже существующий совместный опыт компаний по развёртыванию предыдущего поколения графических процессоров AMD Instinct MI355X.