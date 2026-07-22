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От 30 часов на прохождение, никаких романов и нелинейности: создатели тактической стратегии Star Wars Zero Company ответили на вопросы игроков

Разработчики из возглавляемой бывшим арт-директором серии XCOM Грегом Фёрчем (Greg Foertsch) американской студии Bit Reactor ответили на самые распространённые вопросы игроков о своей тактической стратегии Star Wars Zero Company.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, события Star Wars Zero Company развернутся на закате Войн клонов. Игрокам предстоит взять на себя командование отрядом наёмников Zero Company во главе с бывшим республиканским офицером Хоуксом (Hawks).

Союзные бойцы (в том числе с предысторией) могут умереть, и игра продолжится, но гибель Хоукса приводит к провалу задания. Пол (мужской, женский), имя, внешность, одежду и специализацию Хоукса можно будет настроить.

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По словам разработчиков, Star Wars Zero Company предложит от 30 до 40 часов игрового процесса, широкий выбор экипировки и персонализацию бойцов (облики на геймплей не влияют), а также возможность собрать отряд из одних солдат-клонов.

Чего в Star Wars Zero Company ждать не стоит, так это романтических линий, нелинейности сюжета (концовка истории одна на всех), поддержки модов и режима «Новая игра +». Насчёт DLC и пострелизной поддержки команда не уверена.

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Обещают одну из самых крупных и интерактивных карт в истории игр по «Звёздным войнам» (более 150 локаций), мощные синергии бойцов при прокачке, суровую и реалистичную историю. Поддержка русского языка не заявлена.

Star Wars Zero Company поступит в продажу 27 августа для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Предзаказы уже стартовали (от $50), но в российском сегменте игра недоступна.

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Теги: star wars zero company, bit reactor, electronic arts, стратегия, тактика
star wars zero company, bit reactor, electronic arts, стратегия, тактика
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