Alphabet отчиталась о росте выручки на 24 % во втором квартале 2026 года

Холдинговая компания Alphabet опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года, сообщив о выручке в размере $119,8 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 24 %, а операционная прибыль достигла $40,77 млрд.

По сообщению 9to5Google, чистая прибыль Alphabet за отчётный период составила $112,1 млрд против $28,2 млрд годом ранее. Для сравнения, в предыдущем квартале компания получила выручку в размере $109,9 млрд, а чистая прибыль достигла $62,58 млрд.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai), комментируя результаты, заявил, что инвестиции в искусственный интеллект продолжают способствовать росту основных направлений бизнеса. По его словам, выручка Google Cloud увеличилась на 82 % благодаря спросу на ИИ-инфраструктуру и ИИ-услуги. Например, платформу Gemini Enterprise уже используют почти 90 % компаний из списка Fortune 100 (рейтинг 100 крупнейших компаний США). Кроме того, модели Gemini сейчас обрабатывают 22 млрд API-токенов в минуту, а приложение Gemini насчитывает 950 млн активных пользователей в месяц.

Выручка YouTube от рекламы во втором квартале 2022 года выросла до $11,06 млрд против $9,79 млрд годом ранее, а подразделение Google Cloud увеличило доход с $13,62 млрд до $24,77 млрд. Сегмент «Google подписки» (Google subscriptions), «Платформы и устройства» (Platforms and devices), включающий аппаратное обеспечение, магазин Play Store и доходы YouTube, не связанные с рекламой, принесли $12,91 млрд. При этом подразделение Other Bets, объединяющее перспективные, но экспериментальные и убыточные стартапы, увеличило выручку лишь до $382 млн, одновременно нарастив квартальный убыток с $1,24 млрд до $1,8 млрд.