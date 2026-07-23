«За гранью безумия»: моддер создал мультивселенную GTA, объединив GTA III, Vice City и San Andreas с помощью порталов

Американо-французский моддер Dryxio (DryxioGTA), запустивший GTA III и GTA: Vice City на телевизоре внутри GTA: San Andreas, поразил фанатов новым амбициозным экспериментом с классической трилогией.

Новое видео на YouTube-канале Dryxio демонстрирует мультивселенную GTA: моддер связал GTA III, Vice City и San Andreas работающими в реальном времени порталами, позволяющими перемещаться из одной игры в другую без загрузок.

Пока пользователь находится в одной игре, две другие продолжают работать на заднем плане (дорожное движение, физика, ИИ). Окна в иные миры интерактивны — пули могут проходить сквозь порталы и влиять на NPC и транспорт в «чужой» игре.

По словам Dryxio, каждый портал — «живая» текстура на базе графического процессора, а не видеозапись или захват экрана. Все три игры запущены в рамках одного процесса на устройстве Direct3D.

Мультивселенная GTA за авторством Dryxio базируется на модифицированных проектах re3 и reVC (фанатские порты GTA III и Vice City), графической библиотеке librw и инструменте для создания плагинов Plugin-SDK.

Пользователи в комментариях не могут поверить своим глазам и осознать перспективы подобного эксперимента. «Тот факт, что ты можешь стрелять в прохожих и другие объекты через порталы — просто за гранью безумия», — удивляется li_B4shar_il.

Пока мультивселенная GTA существует лишь в виде демонстрации концепции. Выпустит ли Dryxio соответствующую публичную модификацию, неясно. Прошлый проект на сайте энтузиаста доступен.