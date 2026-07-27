Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G: на что хватает 8 Гбайт VRAM?

Видеокарты средней категории цены и быстродействия еще одним поколением раньше переросли объем VRAM в 8 Гбайт. Несмотря на это, как Radeon RX 9060 XT, так и GeForce RTX 5060 Ti были представлены в модификациях и с 16, и с 8 Гбайт видеопамяти. Но если год тому назад младшие версии воспринимались как неуклюжий заполнитель пустующих ступеней модельного ряда, то сегодня объем VRAM стал одной из немногих возможностей сэкономить при сборке игрового компьютера. Самое время узнать, на что способна в современных играх модификация Radeon RX 9060 XT с 8 Гбайт VRAM. А поможет в этом ускоритель под маркой Acer Nitro.

Видеокарта Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G, как и большинство аналогов, имеет небольшой предварительный разгон: три точки, задающие кривую тактовой частоты графического процессора, — Base Clock, Game Clock и Boost Clock — подняли с референсных 1 700 /2 530/3 130 до 1 900 /2 780/3 320 МГц. А вот видеопамять работает на стандартной для Radeon RX 9060 XT скорости 20,1 Гбит/с.

Производитель AMD Acer Модель Radeon RX 9060 XT Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB Графический процессор Название Navi 44 XT Navi 44 XT Архитектура RDNA 4 RDNA 4 Техпроцесс, нм TSMC N4C TSMC N4C Число транзисторов, млрд 29,7 29,7 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 1 700 /2 530/3 130 1 900 /2 780/3 320 Шейдерные ALU (FP32) 2 048 (4 096) 2 048 (4 096) Блоки наложения текстур (TMU) 128 128 Блоки операций растеризации (ROP) 64 64 Ray Accelerators 32 32 Объем Infinity Cache (L3), Мбайт 32 32 Оперативная память Разрядность шины, бит 128 128 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 20,1 20,1 Общая пропускная способность, Гбайт/с 322 322 Объем, Гбайт 8/16 8 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 12,8 (25,6) 13,6 (27,2) Производительность FP64/FP32 1/32 (1/64) 1/32 (1/64) Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 Прочее Шина PCI Express 5.0 x16 5.0 x16 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1b TDP/TBP, Вт 150/160 Н/Д

На российском рынке Radeon RX 9060 XT в модификации с 8 Гбайт VRAM доступен за существенно меньшие суммы, чем старшая версия видеокарты: 29 999 против 41 999 руб. минимальной стоимости. Продукт Acer находится в середине этого диапазона при ценах от 34 499 руб. Формальным соперником Radeon RX 9060 XT выступает GeForce RTX 5060 Ti — также в модификациях с 8 либо 16 Гбайт видеопамяти, за которые просят от 37 799 и 55 799 руб. соответственно. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и GeForce RTX 5060, доступный за 33 999 руб.

Белыми компьютерными сборками уже никого не удивишь, но выбор подходящих комплектующих все еще ограничен, а Acer Nitro с пометкой White является одной из нескольких партнерских модификаций Radeon RX 9060 XT в белом цвете. Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G — сравнительно небольшая видеокарта с двумя вентиляторами диаметром 88 мм и толщиной чуть больше двух слотов расширения. Устройство не имеет никакой светодиодной подсветки.

«Соты» в защитной пластине на обратной стороне печатной платы открывают ближайшую секцию радиатора для сквозного продува воздухом.

Сам радиатор представляет собой единый блок ламелей, пронизанный тремя термотрубками диаметром 6 мм. Чипы видеопамяти накрыты алюминиевой рамкой, которая окружает медный теплосъемник GPU, а компоненты VRM контактируют через термопрокладки с загнутыми краями ламелей.

Многим современным видеокартам бэкплейт нужен лишь для красоты и защиты печатной платы, но не в данном случае: между PCB и металлической пластиной заложены термопрокладки в зоне GPU и микросхем VRAM.

Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G получает питание через 8-контактный разъем старого образца. Печатная плата рассчитана на 10-фазную систему питания, но компоненты одной из фаз в данном случае отсутствуют — осталось 7 фаз питания GPU и 2 фазы питания видеопамяти. Все из них укомплектованы транзисторными сборками MP87993 от MPS и работают под управлением двух ШИМ-контроллеров MP2868A того же производителя.

8 Гбайт видеопамяти набраны микросхемами Samsung с маркировкой K4ZAF325BC-SC20, которая указывает на штатную пропускную способность 20 Гбит/с.

Видеокарта лишена дублирующей микросхемы BIOS с альтернативными тактовыми частотами или настройками системы охлаждения. Как и другие разновидности Radeon RX 9060 XT, герой обзора имеет лишь два выхода DisplayPort и единственный порт HDMI.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25) Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Оперативная память G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38) SSD Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M) Корпус Открытый стенд Монитор GIGABYTE AORUS FO32U2P Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 26.6.4 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.74

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Horizon Zero Dawn Remastered Встроенный бенчмарк Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование кадров AMD Intel NVIDIA Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей FSR Balanced FSR Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) DOOM: The Dark Ages Vulkan Встроенный бенчмарк (Abyssal Forest) Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) F1 25 DirectX 12 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Returnal Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced XeSS Balanced DLSS Balanced (+ Frame Generation)

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Графический процессор Navi 44 на плате Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G поддерживает типично высокую для современных чипов AMD тактовую частоту — почти 3 ГГц — в игровых тестах. При этом видеокарта расходует около 190 Вт мощности — почти столько же, как ее основной конкурент, GeForce RTX 5060 Ti.

Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Средняя тактовая частота GPU, МГц Среднее напряжение питания GPU, В Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB (1900/3320 МГц, 20,1 Гбит/с, 8 Гбайт) 2971 2917 0,97 0,95 1653 (42%) 1636 (42%) Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB (+300 МГц, 20,9 Гбит/с, 8 Гбайт) +10% TBP, -0,1 В 3241 2980 0,97 0,88 2189 (55%) 2575 (69%) GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC (1902/3324 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт) 3136 2789 1,02 0,90 2049 (41%) 2149 (43%) Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 (2280/2497 МГц, 28 Гбит/с, 8 Гбайт) 2647 2650 0,99 0,99 1638 (40%)/1638 (40%) 1611 (40%)/1611 (40%) GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5060 Ti ELITE 16G (2407/2722 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт) Silent BIOS 2865 2839 1,03 1,02 1155 (36%)/1156 (36%) 1193 (38%)/1193 (38%)

Эффективность системы охлаждения можно охарактеризовать как среднюю. Температура кристалла GPU под нагрузкой не превышает 69 °С (и 91 °С в горячей точке), а чипов видеопамяти — 74 °С, однако один из датчиков VRM сообщает о температуре вплоть до 100 °С.

Уровень шума системы охлаждения достигает 37 дБА на расстоянии 30 см от вентиляторов.

Прошивка Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G дает возможность увеличить резерв мощности на 10 %. В комбинации с андерволтингом это позволило добавить 300 МГц к целевой тактовой частоте GPU, но фактический бонус зависит от характера нагрузки — около 270 МГц в растеризованном бенчмарке и всего 63 МГц в трассированном. В свою очередь, память GDDR6 сохранила стабильность при пропускной способности не выше 20,9 Гбит/с.

В результате оверклокинга потребляемая мощность видеокарты увеличилась до 209 Вт, а показания температурных датчиков — не более чем на 6 °С, но вместе с тем уровень шума системы охлаждения достиг безоговорочно высоких 47 дБА. Жаль, что при этом игровое быстродействие Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G возросло лишь на 4 % усредненной кадровой частоты.

⇡#Игровые тесты без трассировки лучей

Производительности Radeon RX 9060 XT, даже с 8 Гбайт видеопамяти, с запасом хватает для большинства игр при разрешении 1080p. Исключением стали такие тайтлы, как Black Myth: Wukong и Assassin's Creed Shadows, причем последний как раз-таки нуждается в большем объеме VRAM, чем 8 Гбайт. Как бы то ни было, по усредненной оценке модификация Radeon RX 9060 XT с 16 Гбайт видеопамяти оказалась лишь на 11 % быстрее, чем герой обзора. В свою очередь, GeForce RTX 5060 Ti (также с 16 Гбайт VRAM) лидирует с преимуществом в 17 % перед Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G, а вот GeForce RTX 5060 отстает на 2 %.

1920 × 1080 Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB AMD Radeon RX 9060 XT 16GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB Alan Wake 2 69 / 78 78 / 83 54 / 67 77 / 83 Assassin's Creed Shadows 31 / 36 45 / 52 39 / 45 46 / 53 Black Myth: Wukong 32 / 36 33 / 37 30 / 35 37 / 42 Cyberpunk 2077 73 / 85 76 / 88 69 / 83 84 / 100 F1 25 120 / 156 139 / 182 119 / 153 137 / 179 Hogwarts Legacy 96 / 109 100 / 114 102 / 115 116 / 134 Horizon Zero Dawn Remastered 92 / 109 111 / 131 65 / 92 113 / 129 Red Dead Redemption 2 63 / 68 68 / 73 60 / 65 69 / 75 Returnal 64 / 102 68 / 107 67 / 106 73 / 123 Total War: WARHAMMER III 62 / 79 63 / 82 50 / 65 56 / 74 Макс. +44% +25% +47% Средн. +11% −2% +17% Мин. +3% −18% −6%

При разрешении 1440p лишь в 4 из 10 тестовых игр герой обзора продемонстрировал фреймрейт от 60 FPS. При этом уже в трех бенчмарках ограничивающим фактором стал объем VRAM, а в среднем 16-гигабайтная версия Radeon RX 9060 XT превосходит Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G на 13 % FPS. Среди «зеленых» ускорителей GeForce RTX 5060 уступает видеокарте Acer 5 % среднего фреймрейта, а GeForce RTX 5060 Ti ушел вперед на 18 %.

2560 × 1440 Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB AMD Radeon RX 9060 XT 16GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB Alan Wake 2 42 / 53 56 / 59 34 / 45 56 / 59 Assassin's Creed Shadows 27 / 31 38 / 44 30 / 35 39 / 45 Black Myth: Wukong 23 / 26 25 / 28 23 / 26 28 / 31 Cyberpunk 2077 44 / 50 45 / 52 40 / 47 50 / 57 F1 25 89 / 109 110 / 137 86 / 108 113 / 140 Hogwarts Legacy 68 / 78 70 / 81 62 / 75 79 / 91 Horizon Zero Dawn Remastered 67 / 81 84 / 98 51 / 64 82 / 95 Red Dead Redemption 2 53 / 58 56 / 61 48 / 53 60 / 64 Returnal 49 / 75 51 / 78 52 / 78 58 / 90 Total War: WARHAMMER III 40 / 53 42 / 55 36 / 46 41 / 53 Макс. +42% +13% +45% Средн. +13% −5% +18% Мин. +4% −21% 0%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

Видеокарты уровня Radeon RX 9060 XT, определенно, не рассчитаны на трассировку лучей без агрессивного апскейлинга. В таких щадящих играх, как Hogwarts Legacy и Returnal, кадровая частота перевалила за 60 FPS, но результатом большинства других бенчмарков стали единицы кадров в секунду. Модификация Radeon RX 9060 XT с 16 Гбайт VRAM аж в четыре раза быстрее, чем герой обзора, по усредненной оценке, а GeForce RTX 5060 Ti — почти в семь, но даже такая разница не делает самые сложные из современных трассированных тайтлов играбельными в нативном разрешении экрана.

1920 × 1080 Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB AMD Radeon RX 9060 XT 16GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB Alan Wake 2 26 / 32 30 / 33 5 / 5 40 / 43 Assassin's Creed Shadows 22 / 30 36 / 42 28 / 33 38 / 43 Black Myth: Wukong 3 / 4 10 / 13 11 / 19 23 / 28 Cyberpunk 2077 3 / 3 19 / 22 9 / 16 27 / 32 DOOM: The Dark Ages 1 / 2 9 / 13 2 / 4 22 / 29 F1 25 1 / 2 18 / 23 21 / 27 27 / 35 Hogwarts Legacy 58 / 68 59 / 71 62 / 73 74 / 92 Returnal 49 / 78 55 / 82 59 / 86 67 / 102 Макс. +1050% +1250% +1650% Средн. +314% +263% +589% Мин. +3% −84% +31%

2560 × 1440 Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB AMD Radeon RX 9060 XT 16GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB Alan Wake 2 7 / 8 19 / 21 2 / 3 26 / 28 Assassin's Creed Shadows 18 / 22 27 / 31 21 / 24 29 / 33 Black Myth: Wukong 1 / 2 6 / 8 5 / 6 14 / 17 Cyberpunk 2077 1 / 2 11 / 13 3 / 4 16 / 19 DOOM: The Dark Ages 0 / 1 5 / 8 1 / 2 14 / 19 F1 25 1 / 1 10 / 13 11 / 15 16 / 21 Hogwarts Legacy 37 / 47 39 / 49 40 / 51 49 / 62 Returnal 35 / 54 41 / 58 41 / 60 48 / 72 Макс. +1200% +1400% +2000% Средн. +371% +221% +721% Мин. +4% −63% +32%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Умеренный апскейлинг влияет на быстродействие младшей версии Radeon RX 9060 XT таким образом, что игры, которые и прежде работали с комфортной кадровой частотой в 1080p, становятся доступны в 1440p. А вот ситуация в играх, где герой обзора сплоховал, качественно не изменилась, и не в последнюю очередь из-за дефицита VRAM: как Radeon RX 9060 XT, так и GeForce RTX 5060 Ti в модификациях с 16 Гбайт видеопамяти многократно превосходят Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G по усредненному фреймрейту. Герой обзора пасует и перед GeForce RTX 5060, несмотря на равенство в объеме VRAM.

1920 × 1080 Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB AMD Radeon RX 9060 XT 16GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB Alan Wake 2 34 / 54 56 / 61 51 / 65 77 / 81 Assassin's Creed Shadows 25 / 30 45 / 52 31 / 38 48 / 54 Black Myth: Wukong 13 / 20 24 / 30 39 / 47 48 / 57 Cyberpunk 2077 7 / 10 44 / 51 41 / 55 63 / 72 DOOM: The Dark Ages 4 / 6 21 / 29 9 / 13 47 / 57 F1 25 5 / 6 45 / 58 48 / 60 61 / 75 Hogwarts Legacy 110 / 130 112 / 136 104 / 117 111 / 130 Returnal 72 / 108 73 / 114 78 / 124 96 / 144 Макс. +867% +900% +1150% Средн. +226% +207% +371% Мин. +5% −10% 0%

2560 × 1440 Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB AMD Radeon RX 9060 XT 16GB NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB Alan Wake 2 37 / 41 41 / 44 40 / 45 56 / 60 Assassin's Creed Shadows 23 / 28 40 / 46 26 / 31 41 / 46 Black Myth: Wukong 8 / 13 16 / 20 15 / 27 33 / 40 Cyberpunk 2077 4 / 5 27 / 32 27 / 36 41 / 47 DOOM: The Dark Ages 2 / 3 13 / 19 5 / 6 32 / 39 F1 25 2 / 3 27 / 35 28 / 36 39 / 48 Hogwarts Legacy 77 / 94 80 / 99 62 / 73 76 / 90 Returnal 55 / 89 65 / 95 66 / 98 74 / 115 Макс. +1067% +1100% +1500% Средн. +285% +242% +485% Мин. +5% −22% −4%

Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8G — видеокарта, нацеленная на преимущественно растеризованные игры при разрешении вплоть до 1440p. В силу того, что большинству современных тайтлов пока достаточно 8 Гбайт VRAM, соответствующие версии Radeon RX 9060 XT обладают привлекательным соотношением цены и быстродействия на фоне таких соперников, как GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Но даже в этих условиях отдельные игры потребуют снизить качество графики именно из-за нехватки объема видеопамяти, а в трассировке лучей разница между 8 и 16 Гбайт VRAM является критической для «красных» GPU.

Как бы то ни было, модификации видеокарт средней категории c уменьшенным объемом VRAM имеют полное право на жизнь в текущей рыночной ситуации, когда цена оперативной памяти и SSD вынуждает экономить на любых других параметрах компьютера. А Radeon RX 9060 XT под маркой Acer Nitro примечателен тем, что существует не только в черном, но и в белом цветовом исполнении.