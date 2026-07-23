«Госуслуги» хотят превратить в соцсеть: с чатами, сообществами и лентой новостей

В «Госуслугах» может появиться целый ряд функций соцсетей — семейные чаты, сообщества и лента новостей о событиях, сообщили «Известия». По данным источников ресурса, в правительстве сейчас обсуждают стратегию развития «Госуслуг» до 2035 года, которая будет включать значительное расширение функциональности портала. Причём, новые функции появятся уже в ближайшие годы.

В качестве одного из вариантов рассматривается запуск социальной сети с живой лентой и возможностью создавать тематические сообщества. Также обсуждается возможность создания семейных сервисов, включая доверенные чаты для близких с общим календарем событий, что позволит пользователям оформлять отдельные государственные услуги для близких или по их поручению.

На портале также может появиться агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий, который позволит пользователям создавать собственные события, приглашать друзей и единомышленников, а также получать персональные рекомендации. Кроме того, на платформе могут ввести систему достижений за использование сервисов платформы с поощрением активности бонусами и подарками от партнёров.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие единого портала, подчеркнули, что главное направление развития «Госуслуг» — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. «У “Госуслуг” есть важное преимущество: каждый пользователь надёжно верифицирован. За счёт этого появляется возможность максимально защищённого взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы в этом направлении», — рассказали в пресс-службе вице-премьера.

Директор департамента цифрового развития ТПП РФ, член общественного совета Минцифры Владимир Маслов отметил, что платформа уже переросла формат взаимодействия «гражданин — государство», поэтому вполне логичным становится создание на «Госуслугах» пространства для общения пользователей, бизнеса и различных организаций. Он подчеркнул, что на «Госуслуги» смогут попасть только сервисы и организации, прошедшие проверку, что обеспечит доверие к взаимодействию с ними.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, напомнил, что портал объединяет около 120 млн россиян с подтвержденными учётными записями, и отметил, что при развитии на нём важно придерживаться принципа добровольности участия с возможностью контроля, какие сервисы и коммуникации получает человек. Люди должны сами выбрать эту платформу за её функциональность и удобство, подчеркнул он.

Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян добавил, что «Яндекс» и «Сбер» уже давно развивают свои приложения как универсальные платформы, объединяя финансовые сервисы, покупки, навигацию, развлечения и коммуникации. По его мнению, портал может стать ежедневным цифровым помощником. Здесь также можно будет следить за событиями в своем регионе и получать персональные рекомендации вместе с доступом к партнёрским сервисам.