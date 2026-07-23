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Вышел Geekbench 7 — бенчмарк получил новые тесты и сменил эталон с Intel на AMD

Primate Labs выпустила Geekbench 7 — крупное обновление утилиты для тестирования центральных процессоров. В выпуск вошли версии для Microsoft Windows, Apple macOS и Linux, документация по рабочим нагрузкам и раздел Geekbench Browser.

Источник изображения: geekbench.com

Источник изображения: geekbench.com

В Geekbench 7 появились варианты рабочих нагрузок для редактирования фотографий, игровой физики, кодирования и декодирования видео, а также кодирования аудио. Для тестирования игровой физики использовали движок Jolt Physics, в тесты мультимедиа вошли AV1, Opus и модель распознавания речи Whisper. Некоторые тесты Geekbench 6 разработчик удалил или объединил с другими. Object Remover, Horizon Detection и Photo Filter вошли в рабочую нагрузку Photo Editor. Отдельные тесты Object Detection и Background Blur удалены, но в Photo Library появились импорт изображений, создание миниатюр и поиск объектов с помощью нейросети MobileNetV1 SSD.

Некоторые рабочие нагрузки включают обновлённое ПО и наборы данных. В обработке текста вместо Python 3.9 используется Python 3.13; в Asset Compression обрабатываются текстуры ASTC и BC7 в рамках геометрии Draco; сжатие файлов тестируется на алгоритмах LZ4, zlib и Zstandard. Многоядерный тест проводится на основе восьми рабочих нагрузок: File Compression, Photo Library, Clang, Text Processing, Asset Compression, HDR, Photo Editor и Ray Tracer. В разделе одноядерных нагрузок указаны Navigation, HTML5 Browser, PDF Viewer, Structure from Motion и Game Physics.

Базовый показатель в 2500 баллов установлен для процессора AMD Ryzen 7 7700 на системе Lenovo Legion. В Geekbench 6 это была система Dell Precision 3460 с процессором Intel Core i7-12700. Базовый показатель — это калибровочный эталон, а не результат, который должна показывать каждая система с AMD Ryzen 7 7700. Прямые сравнения Geekbench 7 и Geekbench 6 проводить не следует. В общедоступной базе уже появились тесты систем на чипах Apple серии M, а также последние процессоры AMD и Intel.

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Теги: geekbench, бенчмарк, обновление
geekbench, бенчмарк, обновление
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