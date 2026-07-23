Как Genshin Impact, только без гачи: в продажу поступила красочная ролевая игра DragonSword: Awakening

Разработчики из студии Hound13 выпустили в продажу DragonSword: Awakening — фэнтезийную ролевую игру в аниме-стиле на базе Unreal Engine 5. Трейлер по случаю релиза был представлен ещё несколько дней назад.

DragonSword: Awakening отправит игроков исследовать Орбис — сияющий и наполненный яркими красками сказочный мир, которому грозит большая опасность. Главному герою по имени Лют предстоит заручиться поддержкой группы местных искателей приключений и дать отпор пробудившемуся 60 лет назад дракону.

По своему внутреннему устройству, набору механик и внешнему виду новинка очень сильно похожа на Genshin Impact, о чём написали авторы первых отзывов в Steam. В свежей DragonSword: Awakening тоже есть красочный открытый мир с расставленными повсюду сундуками, подземелья с боссами и аналогичным образом устроенная боевая система. Главное различие между проектами заключается в системе монетизации.

Новинка от Hound13 распространяется не по условно-бесплатной модели, как это реализовано в Genshin Impact. Весь контент в DragonSword: Awakening доступен сразу — без каких-либо ограничений или механик лотереи (гачи). Игрокам не нужно тратить дополнительные время и деньги на добычу специального ресурса для призыва новых персонажей в отряд. Данное обстоятельство авторам отзывов в Steam очень понравилось, что заметно по высокому рейтингу одобрения (84 % положительных отзывов из 345 написанных).

DragonSword: Awakening доступна только на ПК, в Steam её можно купить за 1590 рублей (текстовый перевод на русский присутствует). Разработчики пока не планируют выпускать свой проект на мобильных устройствах, но рассматривают возможность релиза на консолях.