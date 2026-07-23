Amazon связала своё будущее с ИИ, но теперь сокращает его разработчиков

Amazon тратит миллиарды долларов на направление искусственного интеллекта, но это не мешает компании сокращать рабочие места в отделах, занятых его разработкой. Противоречий в этом гигант электронной коммерции не видит.

Компания Amazon сократила некоторое количество должностей в ряде подразделений, занятых разработкой сильного ИИ (AGI), способности которого должны превысить человеческие; но в компании продолжают настаивать, что ИИ остаётся для неё приоритетным направлением. Сокращения стали последствиями реструктуризации, в результате которой Amazon с октября уволила более 30 000 сотрудников, в том числе 16 000, о которых объявила в январе. При этом она вкладывает значительные средства в инфраструктуру ИИ, ускорители ИИ и разработку базовых моделей; прогнозируемые капитальные затраты на 2026 год составят $200 млрд.

«Мы разрабатываем большие модели ИИ уже несколько лет, и это остаётся одним из важнейших направлений нашей работа. Сфера быстро развивается, и мы усиливаем наше внимание к инициативам, которые наиболее важны для клиентов, чтобы быстрее продвигаться к действительно важных областях. Эта направленность подразумевает принятие некоторых непростых решений, в том числе о сокращении некоторых должностей в рамках нашей организации AGI, даже несмотря на то, что мы продолжаем инвестировать в области, наиболее важные для будущего наших клиентов. Мы стремимся поддерживать пострадавших сотрудников в период их адаптации и благодарны за их вклад», — заявил представитель Amazon ресурсу The Register.

Увольнение затронули отделы, занятые настройкой и постобучением ИИ-моделей, работы лишились около 10 % их работников, сообщили сотрудники Amazon в соцсетях. Были уволены работники отделов AGI Data Services и AGI Information. Компания уверяет инвесторов, что ИИ — это будущее компании, но увольняет разрабатывающих эти системы сотрудников; и никаких противоречий Amazon в этом не видит.