«Яндекс» посадил ИИ-агентов на телефоны в ресторанах

«Яндекс» разработал сервис хостес с искусственным интеллектом: виртуальный агент умеет принимать входящие звонки для компаний, оформлять бронирования или переводить звонки на сотрудников.

При поставлении заявки на бронирование ИИ-хостес разговаривает с потенциальным клиентом на естественном языке, уточняет подробности обращения, проверяет доступность на указанное время и подтверждает бронирование. Если свободные слоты отсутствуют, ИИ-агент предлагает альтернативу или при необходимости подключает сотрудника компании. Сервис реализован на основе собственных решений «Яндекса»: большой языковой модели Alice AI LLM, а также технологий потокового распознавания и синтеза речи. Система понимает человека почти без задержек и ведёт разговоры почти наравне с живым собеседником. Архитектура и код сервиса разрабатывались с использованием ИИ.

Решение проходит тестирование в партнёрских ресторанах «Яндекса». ИИ-хостес срабатывает успешно в 99 % случаев: задаёт уточняющие вопросы, отсекает спам, бронирует столики или переводит звонки на сотрудников. Число бронирований в ресторанах, которые внедрили решение, выросло более чем на 20 %. ИИ-агенту не нужно подстраиваться под график работы заведения — он может ответить на звонок и когда ресторан закрыт. В перспективе система будет разворачиваться и других направлениях бизнеса, где запись остаётся важным способом взаимодействия с клиентами: в салонах красоты, медицинских клиниках, автосервисах, фитнес-центрах и других заведениях.

«Яндекс» также выделил в самостоятельное приложение сервис доставки цветов. Он уже работает более чем в 300 городах, налажено сотрудничество с более чем 3000 продавцов, срок доставки составляет от получаса. В приложении «Яндекс Цветы» доступны варианты на любой вкус и повод. В перспективе сервис дополнится тематическими подборками к праздникам и прочими подарками: это будут подарочные сертификаты, небольшие торты и прочие сюрпризы к букетам.