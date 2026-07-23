Новые смартфоны Samsung первыми получили Gemini Intelligence и локальную модель Gemini Nano 4

Представленные накануне складные смартфоны Samsung первыми получили набор сервисов искусственного интеллекта Gemini Intelligence и локальную модель Gemini Nano 4.

О появлении новых продуктов в складных устройствах Samsung сообщила Google — они поставляются с Gemini Nano 4 прямо «из коробки». Модель поддерживает более 140 языков и эффективнее воспринимает мультимодальный ввод, а основана она на открытой Google Gemma 4. Новые складные смартфоны Samsung работают на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Samsung Exynos 2600; объём оперативной памяти составляет от 12 Гбайт.

С выходом устройств компания Google поменяла формулировки в описании продукта Gemini Intelligence — сервис больше не обязан работать только на флагманских устройствах, а версия Gemini Nano больше не уточняется. Для работы набора сервисов Gemini Intelligence требуется наличие локальной модели Gemini Nano, передовая производительность в мультимедийных задачах, не менее 12 Гбайт оперативной памяти, сертифицированный процессор, соответствие показателям качества по стандартам 2026 года — в 2027 году они ужесточатся, и успешное прохождение тестов Android 17.

Первой из функций Gemini Intelligence станет расширенная автоматизация задач с поддержкой более 40 приложений. В перспективе появятся генератор виджетов, ИИ-автозаполнение форм на основе данных Personal Intelligence, а также Gboard Rambler — расшифровка устной речи в повышенном качестве. Наконец, новые смартфоны Samsung имеют маркировку «with Gemini Intelligence», что отражает их принадлежность к устройствам премиум-класса. Она, вероятно, появится и на Google Pixel 11.