В 2028 году КАМАЗ намеревается начать эксплуатацию грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Сергея Назаренко, главного конструктора инновационных автомобилей на предприятии.

«Работа идёт, и мы движемся к тому моменту, когда сможем уверенно говорить о том, что машина отрабатывает весь маршрут, в 99,99% случаях, без необходимости вмешательства. Мы ставим себе целью в 2028 году начать заезды таких машин без водителей в кабине», — заявил господин Назаренко.

Сейчас при движении машин на автопилоте за ними следит оператор-логист, который при необходимости имеет возможность смешаться в работу систем, в том числе перевести на себя управление автомобилем, ориентируясь по видеокамерам. «Такое вмешательство носит эпизодический характер и допускается лишь для разрешения отдельных сложных ситуаций: например, для выезда из затора или объезда препятствия, которое автономная система не может корректно обработать», — пояснил конструктор.

Грузовые машины КАМАЗ с автопилотом ранее проходили испытания на трассах общего пользования. В 2023 году по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом начали ходить три магистральных тягача с автономными системами управления. В 2025 году беспилотные машины КАМАЗ испытывались на центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Помосковье.