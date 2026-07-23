Сегодня 23 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... КАМАЗ рассказал, когда на дороги выйдут ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

КАМАЗ рассказал, когда на дороги выйдут грузовики без водителей — ждать осталось недолго

В 2028 году КАМАЗ намеревается начать эксплуатацию грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Сергея Назаренко, главного конструктора инновационных автомобилей на предприятии.

Источник изображения: kamaz.ru

Источник изображения: kamaz.ru

«Работа идёт, и мы движемся к тому моменту, когда сможем уверенно говорить о том, что машина отрабатывает весь маршрут, в 99,99% случаях, без необходимости вмешательства. Мы ставим себе целью в 2028 году начать заезды таких машин без водителей в кабине», — заявил господин Назаренко.

Сейчас при движении машин на автопилоте за ними следит оператор-логист, который при необходимости имеет возможность смешаться в работу систем, в том числе перевести на себя управление автомобилем, ориентируясь по видеокамерам. «Такое вмешательство носит эпизодический характер и допускается лишь для разрешения отдельных сложных ситуаций: например, для выезда из затора или объезда препятствия, которое автономная система не может корректно обработать», — пояснил конструктор.

Грузовые машины КАМАЗ с автопилотом ранее проходили испытания на трассах общего пользования. В 2023 году по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом начали ходить три магистральных тягача с автономными системами управления. В 2025 году беспилотные машины КАМАЗ испытывались на центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Помосковье.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla поставила рекорд по числу ДТП с участием автопилота FSD — 207 за месяц
ИИ и автопилот смогут раскрыть потенциал электромобилей, считают в Foxconn
Nvidia и Toyota объявили о расширении сотрудничества в сфере физического ИИ
Китай снял запрет на роботакси — лицензии начали выдавать спустя три месяца после масштабного сбоя
Tesla похвасталась расширением сервиса роботакси, но его рост почти остановился
Маск в очередной раз намекнул на возможность объединения Tesla и SpaceX
Теги: камаз, автомобиль, автопилот
камаз, автомобиль, автопилот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен упрочнённый кнопочный телефон Nokia 123 Shield, у которого даже нет поддержки LTE
Зонд NASA «Юнона» впервые измерил температуру недр Ио — самого вулканически активного тела Солнечной системы
МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered всё-таки получит новые улучшения оптимизации, а The Elder Scrolls VI переносить не собираются
Китайцы создали идеальную память: для хранения бита ей нужен всего один электрон
В «Google Фото» улучшится копирование текста с изображений 39 мин.
Драйвер RTX Spark заставил видеокарты Nvidia заработать на Arm-системах с Windows 53 мин.
Амбициозный российский боевик «Война Миров: Сибирь» станет «целостным приключением» как минимум на 10 часов и не получит демоверсию 2 ч.
Новые смартфоны Samsung первыми получили Gemini Intelligence и локальную модель Gemini Nano 4 2 ч.
Grok заработал в Microsoft Office, но только за деньги 2 ч.
Разработчик раскрыл секрет обратной совместимости Xbox на ПК — эмулятор Microsoft для Xbox 360 2 ч.
В аккаунт Google теперь можно войти с помощью короткого видео-селфи 3 ч.
«Яндекс» посадил ИИ-агентов на телефоны в ресторанах 3 ч.
Google упростила переход с iPhone на Android 3 ч.
Amazon связала своё будущее с ИИ, но теперь сокращает его разработчиков 3 ч.
КАМАЗ рассказал, когда на дороги выйдут грузовики без водителей — ждать осталось недолго 24 мин.
6U-сервер Gigabyte XLS4-SX2 оснащён восемью ускорителями RTX Pro 6000 Blackwell с СЖО 54 мин.
Квартальная выручка Google Cloud подскочила на 82 %, но доходы стали отставать от расходов на ИИ-инфраструктуру 2 ч.
Вышка Vodafone с роборукой и ИИ перенастраивает сама себя 2 ч.
IPv6+ с цензурой: Китай активно внедряет и дорабатывает сетевые протоколы 4 ч.
ASUS RS501A-E12 и RS521A-E12 — обновлённые AMD-серверы с поддержкой Turin и Genoa 4 ч.
Nvidia повысила цены на комплекты для видеокарт GeForce с памятью GDDR7 и GDDR6 5 ч.
OpenAI намерена построить 3,2-ГВт ИИ ЦОД Project Camelia в Джорджии 6 ч.
Fujitsu избавилась от дата-центров в Австралии 6 ч.
Китай снял запрет на роботакси — лицензии начали выдавать спустя три месяца после масштабного сбоя 6 ч.