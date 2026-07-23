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Слишком достоверный ремейк: критики вынесли вердикт Halo: Campaign Evolved

В преддверии официального релиза первых оценок западных критиков удостоился научно-фантастический шутер Halo: Campaign Evolved — ремейк одиночной кампании культовой Halo: Combat Evolved от студии Bungie.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

На сайте агрегатора Metacritic собралось около 60 обзоров Halo: Campaign Evolved со средней оценкой от 77 % (PC) до 86 % (Xbox). На OpenCritic картина схожая — 83 % при 38 отзывах (игру рекомендуют 89 % критиков).

Таким образом, Halo: Campaign Evolved серьёзно уступила по оценкам Halo: Combat Evolved — на релизе без малого 25 лет назад, в ноябре 2001 года, знаковая оригинальная игра заслужила недостижимые 97 % (Metacritic).

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Обозреватели хвалят переработанную с нуля графику, до сих пор крепкую геймплейную основу и её точечные улучшения, задел для повторных прохождений, онлайновый кооператив на четверых и гибкую настройку сложности.

В минусы ремейку записали излишнюю консервативность, спорный новый контент, отсутствие мультиплеера, кооператива за пределами кампании и офлайн-режима, а также проблемы с производительностью на консолях.

Критики сходятся во мнении, что Halo: Campaign Evolved — однозначно самая красивая версия знакового шутера 25-летней давности, которая, по мнению некоторых, указывает на не самое захватывающее будущее для легендарной серии.

Halo: Campaign Evolved выйдет 28 июля на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC), но для владельцев премиального издания игра доступна уже сейчас. Релизный трейлер прикреплён выше.

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Теги: halo: campaign evolved, halo studios, xbox game studios, шутер
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